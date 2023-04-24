https://ria.ru/20230424/avtomaty-1867395451.html

ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших автоматы у военных

ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших автоматы у военных - РИА Новости, 24.04.2023

ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших автоматы у военных

На двух жителей Белгородской области завели уголовное дело за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных, и патронов к ним, сообщает... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:37

2023-04-24T16:37

2023-04-24T16:37

происшествия

белгородская область

ракитянский район

россия

ак-74м

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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. На двух жителей Белгородской области завели уголовное дело за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных, и патронов к ним, сообщает региональное УФСБ. "Пресечена деятельность двух жителей Ракитянского района… Обнаружены и изъяты два автомата Калашникова "АК-74М", а также патроны калибра 5,45х39 в количестве 387 штук. Изъятое пригодно для использования по назначению. Подозреваемые намеревались сбыть автоматы", - говорится в релизе ведомства. Уточняется, что в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия), статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УФСБ, мужчины, которые, по предварительным данным следствия, приобрели оружие у военнослужащих на приграничных территориях, находятся под домашним арестом.

https://ria.ru/20221221/rynok-1840357760.html

белгородская область

ракитянский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, ракитянский район, россия, ак-74м