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ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших автоматы у военных - РИА Новости, 24.04.2023
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16:37 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/avtomaty-1867395451.html
ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших автоматы у военных
ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших автоматы у военных - РИА Новости, 24.04.2023
ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших автоматы у военных
На двух жителей Белгородской области завели уголовное дело за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных, и патронов к ним, сообщает... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:37
2023-04-24T16:37
происшествия
белгородская область
ракитянский район
россия
ак-74м
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. На двух жителей Белгородской области завели уголовное дело за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных, и патронов к ним, сообщает региональное УФСБ. "Пресечена деятельность двух жителей Ракитянского района… Обнаружены и изъяты два автомата Калашникова "АК-74М", а также патроны калибра 5,45х39 в количестве 387 штук. Изъятое пригодно для использования по назначению. Подозреваемые намеревались сбыть автоматы", - говорится в релизе ведомства. Уточняется, что в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия), статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УФСБ, мужчины, которые, по предварительным данным следствия, приобрели оружие у военнослужащих на приграничных территориях, находятся под домашним арестом.
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белгородская область
ракитянский район
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происшествия, белгородская область, ракитянский район, россия, ак-74м
Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Россия, АК-74М
ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших автоматы у военных

ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших автоматы Калашникова у военных

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. На двух жителей Белгородской области завели уголовное дело за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных, и патронов к ним, сообщает региональное УФСБ.
"Пресечена деятельность двух жителей Ракитянского района… Обнаружены и изъяты два автомата Калашникова "АК-74М", а также патроны калибра 5,45х39 в количестве 387 штук. Изъятое пригодно для использования по назначению. Подозреваемые намеревались сбыть автоматы", - говорится в релизе ведомства.
Уточняется, что в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия), статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УФСБ, мужчины, которые, по предварительным данным следствия, приобрели оружие у военнослужащих на приграничных территориях, находятся под домашним арестом.
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ПроисшествияБелгородская областьРакитянский районРоссияАК-74М
 
 
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