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Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным - РИА Новости, 24.04.2023
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12:50 24.04.2023 (обновлено: 13:42 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/arest-1867318024.html
Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным
Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным - РИА Новости, 24.04.2023
Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным
Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой — фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:50
2023-04-24T13:42
московский городской суд
взрыв в кафе в петербурге
москва
россия
санкт-петербург
владлен татарский
юрий денисов
леонид волков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой — фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.В начале заседания Трепова, участвуя в слушании по видеосвязи из следственного изолятора, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших.Вскоре после этого по просьбе следователя заседание закрыли от публики, так как рассматриваемые материалы "содержат тайну предварительного следствия". Прессу и слушателей допустили лишь до оглашения итогового решения.Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. Защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Тогда слушание тоже прошло в закрытом режиме.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ заявила, что второй непосредственный участник подготовки теракта — это член диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов, передавший девушке взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.Кроме того, как утверждает ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России) Леонида Волкова** и Ивана Жданова** (оба — иноагенты) о "необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Запрещенная экстремистская организация-иноагент.**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230406/trepova-1863367140.html
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московский городской суд, взрыв в кафе в петербурге, москва, россия, санкт-петербург, владлен татарский, юрий денисов, леонид волков, фсб
Московский городской суд, Взрыв в кафе в Петербурге, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Юрий Денисов, Леонид Волков, ФСБ
Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным

Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге законным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖурналисты в зале заседаний в Московском городском суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест Дарьи Треповой
Журналисты в зале заседаний в Московском городском суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест Дарьи Треповой - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Журналисты в зале заседаний в Московском городском суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест Дарьи Треповой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой — фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Ситуации с Треповой и Карауловой схожи, заявил эксперт
6 апреля, 07:06
В начале заседания Трепова, участвуя в слушании по видеосвязи из следственного изолятора, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших.
Вскоре после этого по просьбе следователя заседание закрыли от публики, так как рассматриваемые материалы "содержат тайну предварительного следствия". Прессу и слушателей допустили лишь до оглашения итогового решения.
Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. Защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Тогда слушание тоже прошло в закрытом режиме.
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского
4 апреля, 14:46
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ заявила, что второй непосредственный участник подготовки теракта — это член диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов, передавший девушке взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Кроме того, как утверждает ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России) Леонида Волкова** и Ивана Жданова** (оба — иноагенты) о "необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент.
**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
4 апреля, 18:02
 
Московский городской судВзрыв в кафе в ПетербургеМоскваРоссияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийЮрий ДенисовЛеонид ВолковФСБ
 
 
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