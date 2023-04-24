https://ria.ru/20230424/arest-1867318024.html
Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным
Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным - РИА Новости, 24.04.2023
Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным
Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой — фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:50
2023-04-24T12:50
2023-04-24T13:42
московский городской суд
взрыв в кафе в петербурге
москва
россия
санкт-петербург
владлен татарский
юрий денисов
леонид волков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307456_0:0:3317:1865_1920x0_80_0_0_c808e5a7fac90fcd8234fd1563fce288.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой — фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.В начале заседания Трепова, участвуя в слушании по видеосвязи из следственного изолятора, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших.Вскоре после этого по просьбе следователя заседание закрыли от публики, так как рассматриваемые материалы "содержат тайну предварительного следствия". Прессу и слушателей допустили лишь до оглашения итогового решения.Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. Защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Тогда слушание тоже прошло в закрытом режиме.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ заявила, что второй непосредственный участник подготовки теракта — это член диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов, передавший девушке взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.Кроме того, как утверждает ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России) Леонида Волкова** и Ивана Жданова** (оба — иноагенты) о "необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Запрещенная экстремистская организация-иноагент.**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230406/trepova-1863367140.html
https://ria.ru/20230404/verbovschik-1862915743.html
https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307456_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_9ecfd7dd5e17a6255396cb5e75e03bf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, взрыв в кафе в петербурге, москва, россия, санкт-петербург, владлен татарский, юрий денисов, леонид волков, фсб
Московский городской суд, Взрыв в кафе в Петербурге, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Юрий Денисов, Леонид Волков, ФСБ
Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным
Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге законным
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой — фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного районного суда Москвы
оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.
Ситуации с Треповой и Карауловой схожи, заявил эксперт
В начале заседания Трепова, участвуя в слушании по видеосвязи из следственного изолятора, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших.
Вскоре после этого по просьбе следователя заседание закрыли от публики, так как рассматриваемые материалы "содержат тайну предварительного следствия". Прессу и слушателей допустили лишь до оглашения итогового решения.
Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. Защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Тогда слушание тоже прошло в закрытом режиме.
Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ
заявила, что второй непосредственный участник подготовки теракта — это член диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов
, передавший девушке взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Кроме того, как утверждает ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России) Леонида Волкова
** и Ивана Жданова
** (оба — иноагенты) о "необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент.
**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат