https://ria.ru/20230424/arest-1867318024.html

Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным

Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным - РИА Новости, 24.04.2023

Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным

Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой — фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:50

2023-04-24T12:50

2023-04-24T13:42

московский городской суд

взрыв в кафе в петербурге

москва

россия

санкт-петербург

владлен татарский

юрий денисов

леонид волков

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой — фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.В начале заседания Трепова, участвуя в слушании по видеосвязи из следственного изолятора, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших.Вскоре после этого по просьбе следователя заседание закрыли от публики, так как рассматриваемые материалы "содержат тайну предварительного следствия". Прессу и слушателей допустили лишь до оглашения итогового решения.Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. Защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Тогда слушание тоже прошло в закрытом режиме.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ заявила, что второй непосредственный участник подготовки теракта — это член диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов, передавший девушке взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.Кроме того, как утверждает ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России) Леонида Волкова** и Ивана Жданова** (оба — иноагенты) о "необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Запрещенная экстремистская организация-иноагент.**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230406/trepova-1863367140.html

https://ria.ru/20230404/verbovschik-1862915743.html

https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html

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московский городской суд, взрыв в кафе в петербурге, москва, россия, санкт-петербург, владлен татарский, юрий денисов, леонид волков, фсб