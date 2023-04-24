https://ria.ru/20230424/abort-1866527090.html

"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы"

"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 24.04.2023

"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы"

Мать Нины тяжело пережила роды, после них жизнь женщины пошла под откос — ухудшилось здоровье, муж начал изменять, родственники отвернулись. Виновата в этом была будто бы Нина, которая регулярно слышала от матери: "лучше бы я сделала аборт". Появился страх беременности и родов. Сейчас героиня замужем, супруг хочет детей, а Нина боится. Что делать?

2023-04-24T12:00

2023-04-24T12:00

2023-04-24T12:00

страхи

наталья лосева

психология

семья

дети

беременность

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"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы" Мать Нины тяжело пережила роды, после них жизнь женщины пошла под откос — ухудшилось здоровье, муж начал изменять, родственники отвернулись. Виновата в этом была будто бы Нина, которая регулярно слышала от матери: "лучше бы я сделала аборт". Появился страх беременности и родов. Сейчас героиня замужем, супруг хочет детей, а Нина боится. Что делать? audio/mpeg

"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы" Мать Нины тяжело пережила роды, после них жизнь женщины пошла под откос — ухудшилось здоровье, муж начал изменять, родственники отвернулись. Виновата в этом была будто бы Нина, которая регулярно слышала от матери: "лучше бы я сделала аборт". Появился страх беременности и родов. Сейчас героиня замужем, супруг хочет детей, а Нина боится. Что делать? audio/mpeg

Историю героини Нины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, семья, дети, беременность, аудио