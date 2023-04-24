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"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы"
"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 24.04.2023
"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы"
Мать Нины тяжело пережила роды, после них жизнь женщины пошла под откос — ухудшилось здоровье, муж начал изменять, родственники отвернулись. Виновата в этом была будто бы Нина, которая регулярно слышала от матери: "лучше бы я сделала аборт". Появился страх беременности и родов. Сейчас героиня замужем, супруг хочет детей, а Нина боится. Что делать?
2023-04-24T12:00
2023-04-24T12:00
2023-04-24T12:00
страхи
наталья лосева
психология
семья
дети
беременность
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"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы"
Мать Нины тяжело пережила роды, после них жизнь женщины пошла под откос — ухудшилось здоровье, муж начал изменять, родственники отвернулись. Виновата в этом была будто бы Нина, которая регулярно слышала от матери: "лучше бы я сделала аборт". Появился страх беременности и родов. Сейчас героиня замужем, супруг хочет детей, а Нина боится. Что делать?
audio/mpeg
"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы"
Мать Нины тяжело пережила роды, после них жизнь женщины пошла под откос — ухудшилось здоровье, муж начал изменять, родственники отвернулись. Виновата в этом была будто бы Нина, которая регулярно слышала от матери: "лучше бы я сделала аборт". Появился страх беременности и родов. Сейчас героиня замужем, супруг хочет детей, а Нина боится. Что делать?
audio/mpeg
Историю героини Нины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, психология, семья, дети, беременность, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, Семья, Дети, беременность
"Лучше бы я сделала аборт", — повторяла мне мама. "Страхи/Детские травмы"
Мать Нины тяжело пережила роды, после них жизнь женщины пошла под откос — ухудшилось здоровье, муж начал изменять, родственники отвернулись. Виновата в этом была будто бы Нина, которая регулярно слышала от матери: "лучше бы я сделала аборт". Появился страх беременности и родов. Сейчас героиня замужем, супруг хочет детей, а Нина боится. Что делать?