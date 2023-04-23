https://ria.ru/20230423/zlost-1867147405.html
Украина разозлила своих соседей одним решением, пишут СМИ
Украина разозлила своих соседей одним решением, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2023
Украина разозлила своих соседей одним решением, пишут СМИ
Наплыв украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию разозлил местных фермеров, написала обозреватель Foreign Policy Кристина Лю. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T05:40
2023-04-23T05:40
2023-04-23T14:39
польша
венгрия
словакия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
в мире
украина
болгария
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Наплыв украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию разозлил местных фермеров, написала обозреватель Foreign Policy Кристина Лю.В статье говорится, что вместо того, чтобы просто пройти транзитом через эти страны, дешевое украинское зерно попало на их рынки и осталось там, спровоцировав волнения среди местных фермеров."Украинское зерно стало особенно взрывоопасным политическим вопросом для Варшавы, которая оставалась верной сторонницей Киева. В течение нескольких недель польские фермеры гневно протестовали из-за завоза украинского зерна и связанных с этим финансовых потерь", — добавила Лю.По мере того как в Польше, Венгрии, Словакии и Болгарии нарастает разочарование, правительства пострадавших из-за украинского зерна стран должны следить за тем, чтобы "вилы не направили против них", резюмировала журналистка.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран — членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230421/selo-1866784397.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230420/produkty-1866536387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, венгрия, словакия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, в мире, украина, болгария
Польша, Венгрия, Словакия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, В мире, Украина, Болгария
Украина разозлила своих соседей одним решением, пишут СМИ
FP: ЕС пытается успокоить фермеров из Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии из-за Украины