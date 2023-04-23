https://ria.ru/20230423/upts-1867222622.html

Власти Владимира Волынской области расторгли договор аренды с УПЦ

Власти Владимира Волынской области расторгли договор аренды с УПЦ - РИА Новости, 23.04.2023

Власти Владимира Волынской области расторгли договор аренды с УПЦ

Городской совет Владимира Волынской области на Украине забрал у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) землю под собором и епархиальным управлением,... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T20:18

2023-04-23T20:18

2023-04-23T20:18

религия

украина

владимир

волынская область

антониу гутерреш

франциск (хорхе марио бергольо)

ситуация вокруг упц

оон

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Городской совет Владимира Волынской области на Украине забрал у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) землю под собором и епархиальным управлением, сообщили в Союзе православных журналистов. Так, в соответствии с этим решением юридические лица должны зарегистрировать прекращение права постоянного пользования земельными участками в установленном законом порядке. Контроль за выполнением этого решения возложен на постоянную комиссию городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры, земельных отношений, лесных и водных ресурсов и агропромышленного комплекса. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230423/ptsu-1867221056.html

https://ria.ru/20230422/tserkov-1867130072.html

украина

владимир

волынская область

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Наталья Макарова

украина, владимир, волынская область, антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), ситуация вокруг упц, оон, религия