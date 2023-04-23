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Власти Владимира Волынской области расторгли договор аренды с УПЦ - РИА Новости, 23.04.2023
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Религия
 
20:18 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/upts-1867222622.html
Власти Владимира Волынской области расторгли договор аренды с УПЦ
Власти Владимира Волынской области расторгли договор аренды с УПЦ - РИА Новости, 23.04.2023
Власти Владимира Волынской области расторгли договор аренды с УПЦ
Городской совет Владимира Волынской области на Украине забрал у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) землю под собором и епархиальным управлением,... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T20:18
2023-04-23T20:18
религия
украина
владимир
волынская область
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
ситуация вокруг упц
оон
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Городской совет Владимира Волынской области на Украине забрал у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) землю под собором и епархиальным управлением, сообщили в Союзе православных журналистов. Так, в соответствии с этим решением юридические лица должны зарегистрировать прекращение права постоянного пользования земельными участками в установленном законом порядке. Контроль за выполнением этого решения возложен на постоянную комиссию городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры, земельных отношений, лесных и водных ресурсов и агропромышленного комплекса. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230423/ptsu-1867221056.html
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украина, владимир, волынская область, антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), ситуация вокруг упц, оон, религия
Религия, Украина, Владимир, Волынская область, Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ситуация вокруг УПЦ, ООН, Религия
Власти Владимира Волынской области расторгли договор аренды с УПЦ

Власти Владимира Волынской области забрали у УПЦ землю под собором и зданием епархии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПравославный храм
Православный храм - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Городской совет Владимира Волынской области на Украине забрал у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) землю под собором и епархиальным управлением, сообщили в Союзе православных журналистов.
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"На внеочередном заседании Владимирского городского совета 21 апреля депутаты приняли решение расторгнуть договор аренды с Владимир-Волынской епархией УПЦ по Свято-Успенскому собору, Николаевской церкви, а также епархиальному управлению", - говорится в сообщении на сайте Союза.
Так, в соответствии с этим решением юридические лица должны зарегистрировать прекращение права постоянного пользования земельными участками в установленном законом порядке. Контроль за выполнением этого решения возложен на постоянную комиссию городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры, земельных отношений, лесных и водных ресурсов и агропромышленного комплекса.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Купола - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Сторонники ПЦУ провели службу в закрытом ранее храме УПЦ на западе Украины
Вчера, 19:57
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни
22 апреля, 22:05
 
РелигияУкраинаВладимирВолынская областьАнтониу ГутеррешФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ситуация вокруг УПЦООНРелигия
 
 
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