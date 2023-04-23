Власти Владимира Волынской области расторгли договор аренды с УПЦ
Власти Владимира Волынской области забрали у УПЦ землю под собором и зданием епархии
Православный храм. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Городской совет Владимира Волынской области на Украине забрал у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) землю под собором и епархиальным управлением, сообщили в Союзе православных журналистов.
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"На внеочередном заседании Владимирского городского совета 21 апреля депутаты приняли решение расторгнуть договор аренды с Владимир-Волынской епархией УПЦ по Свято-Успенскому собору, Николаевской церкви, а также епархиальному управлению", - говорится в сообщении на сайте Союза.
Так, в соответствии с этим решением юридические лица должны зарегистрировать прекращение права постоянного пользования земельными участками в установленном законом порядке. Контроль за выполнением этого решения возложен на постоянную комиссию городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры, земельных отношений, лесных и водных ресурсов и агропромышленного комплекса.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".