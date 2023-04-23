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В Главном храме Вооруженных сил прошел Пасхальный хоровой собор - РИА Новости, 23.04.2023
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Религия
 
17:11 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/sobor-1867198880.html
В Главном храме Вооруженных сил прошел Пасхальный хоровой собор
В Главном храме Вооруженных сил прошел Пасхальный хоровой собор - РИА Новости, 23.04.2023
В Главном храме Вооруженных сил прошел Пасхальный хоровой собор
В Главном храме ВС РФ состоялся Пасхальный хоровой собор, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:11
2023-04-23T17:11
религия
россия
сергей рахманинов
александр невский
красная звезда
ракетные войска стратегического назначения
воздушно-десантные войска россии
религия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Главном храме ВС РФ состоялся Пасхальный хоровой собор, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Общая численность участников Открытого хорового собора составила 250 человек, в программе участвовали 6 хоровых коллективов: хор Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ, Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ "ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО", хор Ансамбля песни и пляски "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения, хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета им. Благоверного князя Александра Невского, хор мальчиков и юношей "CANTUS" Детской музыкальной школы им. Гайдна, Преображенский и Камерный хор Храма Христа Спасителя. Каждый коллектив исполнил произведения христианской духовной музыки, рассказывая зрителям о многовековых традициях Православия и русской духовной музыкальной культуры. Хор ВДВ, в частности, представил программу, составленную из произведений христианской духовной музыки: "Отче наш" муз. Н.Н. Кедрова-Отца, "Тебе поем" муз. С.В. Рахманинова, "Христос Воскресе" муз. С. Ткаченко и др. Художественный руководитель и главный дирижёр подполковник Владислав Твёрдый. Традиционно в программу хорового собора включена духовная музыка, произведения русских, советских и современных композиторов. Исполнены произведения Дмитрия Бортнянского "Да воскреснет Бог", Александра Астафьева "Тропарь Пасхи", Павла Чеснокова "Ангел вопияше, Сергея Рахманинова "Приидите поклонимся", Сергея Екимова "Богородице дево радуйся", Антона Вискова "Пасхальный кант" и других. Открытый хоровой собор стал традиционным событием. Впервые открытый хоровой собор состоялся 7 мая 2022 года. Мастера хорового искусства регулярно собираются в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России, чтобы дарить зрителям живые эмоции, радовать и завораживать, сохранять традиции церковных песнопений и передавать их следующим поколениям.
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россия, сергей рахманинов, александр невский, красная звезда, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска россии, религия
Религия, Россия, Сергей Рахманинов, Александр Невский, Красная звезда, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска России, Религия
В Главном храме Вооруженных сил прошел Пасхальный хоровой собор

В Главном храме Вооруженные сил России 23 апреля прошел II Пасхальный хоровой собор

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБожественная литургия в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации
Божественная литургия в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Божественная литургия в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Главном храме ВС РФ состоялся Пасхальный хоровой собор, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
«
"II Пасхальный Хоровой собор, посвященный празднику Светлой Пасхи, прошел 23 апреля 2023 года в стенах Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - Главном храме Вооружённых сил Российской Федерации. Мастера хорового искусства собрались под сводами Главного храма ВС РФ, чтобы подарить зрителям радость и незабываемые эмоции", - сказали в ведомстве.
Общая численность участников Открытого хорового собора составила 250 человек, в программе участвовали 6 хоровых коллективов: хор Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ, Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ "ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО", хор Ансамбля песни и пляски "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения, хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета им. Благоверного князя Александра Невского, хор мальчиков и юношей "CANTUS" Детской музыкальной школы им. Гайдна, Преображенский и Камерный хор Храма Христа Спасителя.
Каждый коллектив исполнил произведения христианской духовной музыки, рассказывая зрителям о многовековых традициях Православия и русской духовной музыкальной культуры.
Прихожане в храме Христа Спасителя перед началом пасхального богослужения - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Более двух миллионов человек посетили московские храмы на Пасху
16 апреля, 17:30
Хор ВДВ, в частности, представил программу, составленную из произведений христианской духовной музыки: "Отче наш" муз. Н.Н. Кедрова-Отца, "Тебе поем" муз. С.В. Рахманинова, "Христос Воскресе" муз. С. Ткаченко и др. Художественный руководитель и главный дирижёр подполковник Владислав Твёрдый.
Традиционно в программу хорового собора включена духовная музыка, произведения русских, советских и современных композиторов. Исполнены произведения Дмитрия Бортнянского "Да воскреснет Бог", Александра Астафьева "Тропарь Пасхи", Павла Чеснокова "Ангел вопияше, Сергея Рахманинова "Приидите поклонимся", Сергея Екимова "Богородице дево радуйся", Антона Вискова "Пасхальный кант" и других.
Открытый хоровой собор стал традиционным событием. Впервые открытый хоровой собор состоялся 7 мая 2022 года. Мастера хорового искусства регулярно собираются в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России, чтобы дарить зрителям живые эмоции, радовать и завораживать, сохранять традиции церковных песнопений и передавать их следующим поколениям.
Празднование Пасхи в России
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).

Прихожане в храме Христа Спасителя зажигают свечи от Благодатного огня после пасхального богослужения

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля (3 апреля по старому стилю).

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля (3 апреля по старому стилю).

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В этот день православные христиане вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

В этот день православные христиане вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.

Крестный ход на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

В богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 14
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На Пасху христиане по возможности причащаются. Символами православной Пасхи издавна стали крашеные яйца, сваренные вкрутую, и кулич – особый пасхальный сладкий хлеб.

Священнослужитель на праздничном пасхальном богослужении в церкви Георгия Победоносца в Мелитополе

На Пасху христиане по возможности причащаются. Символами православной Пасхи издавна стали крашеные яйца, сваренные вкрутую, и кулич – особый пасхальный сладкий хлеб.

© РИА Новости
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7 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Пасху у христиан принято поздравлять друг друга, приветствуя возгласом "Христос воскресе!" и отвечая на приветствие "Воистину воскресе!"

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин вносит лампаду с частицей Благодатного огня в храм Христа Спасителя во время пасхального богослужения

В Пасху у христиан принято поздравлять друг друга, приветствуя возгласом "Христос воскресе!" и отвечая на приветствие "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Протоиерей Богдан Северин на праздничном пасхальном богослужении в храме Трёх Святителей в Симферополе

Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение.

Прихожане в храме Христа Спасителя перед началом пасхального богослужения

Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 14
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Делегация Фонда Андрея Первозванного уже по традиции доставила Благодатный огонь из храма Гроба Господнего в Иерусалиме.

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском архиерейском соборе в Донецке

Делегация Фонда Андрея Первозванного уже по традиции доставила Благодатный огонь из храма Гроба Господнего в Иерусалиме.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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11 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Пасху отмечают целую неделю, с пасхального воскресенья до следующего, именуемого Антипасхой. В народной традиции этот день также называют Красная горка.

Участники пасхального крестного хода во Владивостоке

Пасху отмечают целую неделю, с пасхального воскресенья до следующего, именуемого Антипасхой. В народной традиции этот день также называют Красная горка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВерующие на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе.
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе.
© РИА Новости / Александр Сухов
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13 из 14
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкВерующие на праздничной пасхальной службе в Свято-Владимирском соборе Луганска.
Верующие на праздничной пасхальной службе в Свято-Владимирском соборе Луганска
Верующие на праздничной пасхальной службе в Свято-Владимирском соборе Луганска.
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
14 из 14

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля (3 апреля по старому стилю).

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

В этот день православные христиане вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 14

Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 14

В богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 14

По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 14

На Пасху христиане по возможности причащаются. Символами православной Пасхи издавна стали крашеные яйца, сваренные вкрутую, и кулич – особый пасхальный сладкий хлеб.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14

В Пасху у христиан принято поздравлять друг друга, приветствуя возгласом "Христос воскресе!" и отвечая на приветствие "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 14

Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 14

Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 14

Делегация Фонда Андрея Первозванного уже по традиции доставила Благодатный огонь из храма Гроба Господнего в Иерусалиме.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 14

Пасху отмечают целую неделю, с пасхального воскресенья до следующего, именуемого Антипасхой. В народной традиции этот день также называют Красная горка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 14
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
Верующие на праздничной пасхальной службе в Свято-Владимирском соборе Луганска.
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
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