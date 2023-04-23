https://ria.ru/20230423/sobor-1867198880.html

В Главном храме Вооруженных сил прошел Пасхальный хоровой собор

В Главном храме Вооруженных сил прошел Пасхальный хоровой собор - РИА Новости, 23.04.2023

В Главном храме Вооруженных сил прошел Пасхальный хоровой собор

В Главном храме ВС РФ состоялся Пасхальный хоровой собор, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:11

2023-04-23T17:11

2023-04-23T17:11

религия

россия

сергей рахманинов

александр невский

красная звезда

ракетные войска стратегического назначения

воздушно-десантные войска россии

религия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Главном храме ВС РФ состоялся Пасхальный хоровой собор, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Общая численность участников Открытого хорового собора составила 250 человек, в программе участвовали 6 хоровых коллективов: хор Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ, Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ "ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО", хор Ансамбля песни и пляски "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения, хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета им. Благоверного князя Александра Невского, хор мальчиков и юношей "CANTUS" Детской музыкальной школы им. Гайдна, Преображенский и Камерный хор Храма Христа Спасителя. Каждый коллектив исполнил произведения христианской духовной музыки, рассказывая зрителям о многовековых традициях Православия и русской духовной музыкальной культуры. Хор ВДВ, в частности, представил программу, составленную из произведений христианской духовной музыки: "Отче наш" муз. Н.Н. Кедрова-Отца, "Тебе поем" муз. С.В. Рахманинова, "Христос Воскресе" муз. С. Ткаченко и др. Художественный руководитель и главный дирижёр подполковник Владислав Твёрдый. Традиционно в программу хорового собора включена духовная музыка, произведения русских, советских и современных композиторов. Исполнены произведения Дмитрия Бортнянского "Да воскреснет Бог", Александра Астафьева "Тропарь Пасхи", Павла Чеснокова "Ангел вопияше, Сергея Рахманинова "Приидите поклонимся", Сергея Екимова "Богородице дево радуйся", Антона Вискова "Пасхальный кант" и других. Открытый хоровой собор стал традиционным событием. Впервые открытый хоровой собор состоялся 7 мая 2022 года. Мастера хорового искусства регулярно собираются в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России, чтобы дарить зрителям живые эмоции, радовать и завораживать, сохранять традиции церковных песнопений и передавать их следующим поколениям.

https://ria.ru/20230416/paskha-1865676166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей рахманинов, александр невский, красная звезда, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска россии, религия