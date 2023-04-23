https://ria.ru/20230423/siyanie-1867238003.html

Над Петербургом наблюдается северное сияние

Над Петербургом наблюдается северное сияние - РИА Новости, 23.04.2023

Над Петербургом наблюдается северное сияние

Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом в воскресенье вечером, сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T23:33

2023-04-23T23:33

2023-04-23T23:35

санкт-петербург

россия

москва

гидрометцентр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом в воскресенье вечером, сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ). К посту прикреплены фото, где в ночном небе отчётливо видны фиолетово-зеленые всполохи. Астрономы-любители в Telegram-канале "Наблюдательная астрономия" сообщают, что в ночь на понедельник северное сияние можно увидеть по всей России, включая Москву.

санкт-петербург

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, москва, гидрометцентр