Рейтинг@Mail.ru
Над Петербургом наблюдается северное сияние - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 23.04.2023 (обновлено: 23:35 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/siyanie-1867238003.html
Над Петербургом наблюдается северное сияние
Над Петербургом наблюдается северное сияние - РИА Новости, 23.04.2023
Над Петербургом наблюдается северное сияние
Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом в воскресенье вечером, сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T23:33
2023-04-23T23:35
санкт-петербург
россия
москва
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754531535_0:287:3129:2047_1920x0_80_0_0_8839cf863cb02bd92dc2b2e911067027.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом в воскресенье вечером, сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ). К посту прикреплены фото, где в ночном небе отчётливо видны фиолетово-зеленые всполохи. Астрономы-любители в Telegram-канале "Наблюдательная астрономия" сообщают, что в ночь на понедельник северное сияние можно увидеть по всей России, включая Москву.
санкт-петербург
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754531535_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c2b75f01eb8f8e61b07a2c06050114f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, москва, гидрометцентр
Санкт-Петербург, Россия, Москва, Гидрометцентр
Над Петербургом наблюдается северное сияние

Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом

© РИА Новости / Вадим Романов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Ленинградской области
Северное сияние в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Вадим Романов
Перейти в медиабанк
Северное сияние в Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом в воскресенье вечером, сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ).
«
"Прямо сейчас над Санкт-Петербургом! Северное сияние!", - сообщается в Telegram-канале ААНИИ.
К посту прикреплены фото, где в ночном небе отчётливо видны фиолетово-зеленые всполохи.
Астрономы-любители в Telegram-канале "Наблюдательная астрономия" сообщают, что в ночь на понедельник северное сияние можно увидеть по всей России, включая Москву.
 
Санкт-ПетербургРоссияМоскваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала