https://ria.ru/20230423/siyanie-1867238003.html
Над Петербургом наблюдается северное сияние
Над Петербургом наблюдается северное сияние - РИА Новости, 23.04.2023
Над Петербургом наблюдается северное сияние
Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом в воскресенье вечером, сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T23:33
2023-04-23T23:33
2023-04-23T23:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом в воскресенье вечером, сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ). К посту прикреплены фото, где в ночном небе отчётливо видны фиолетово-зеленые всполохи. Астрономы-любители в Telegram-канале "Наблюдательная астрономия" сообщают, что в ночь на понедельник северное сияние можно увидеть по всей России, включая Москву.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, москва, гидрометцентр
Санкт-Петербург, Россия, Москва, Гидрометцентр
Над Петербургом наблюдается северное сияние
Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом