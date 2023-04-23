https://ria.ru/20230423/proisshestvie-1867167684.html
Житель Коми на лыжной базе наручниками пристегнул к турнику подростка
Житель Коми на лыжной базе наручниками пристегнул к турнику подростка - РИА Новости, 23.04.2023
Житель Коми на лыжной базе наручниками пристегнул к турнику подростка
Житель Коми пристегнул к турнику наручниками подростка, сочтя его вором, сообщило республиканское следственное управление. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:16
2023-04-23T11:16
2023-04-23T12:02
происшествия
сыктывкар
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Житель Коми пристегнул к турнику наручниками подростка, сочтя его вором, сообщило республиканское следственное управление. "По данным следствия, 20 апреля <…> на участке местности возле лыжной базы фигурант предъявил 13-летнему подростку претензии по поводу присвоения чужого имущества, ударил его несколько раз, после чего пристегнул наручниками к турнику, тем самым незаконно лишив свободы", — говорится в сообщении. Против 18-летнего жителя Эжвинского района Сыктывкара возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20230410/podrostki-1864244947.html
https://ria.ru/20230407/bumerang-1863307066.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сыктывкар, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми
Житель Коми на лыжной базе наручниками пристегнул к турнику подростка
Житель Коми на лыжной базе наручниками пристегнул к турнику подростка, сочтя его вором