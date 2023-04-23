https://ria.ru/20230423/proisshestvie-1867167684.html

Житель Коми на лыжной базе наручниками пристегнул к турнику подростка

Житель Коми на лыжной базе наручниками пристегнул к турнику подростка - РИА Новости, 23.04.2023

Житель Коми на лыжной базе наручниками пристегнул к турнику подростка

Житель Коми пристегнул к турнику наручниками подростка, сочтя его вором, сообщило республиканское следственное управление. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T11:16

2023-04-23T11:16

2023-04-23T12:02

происшествия

сыктывкар

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Житель Коми пристегнул к турнику наручниками подростка, сочтя его вором, сообщило республиканское следственное управление. "По данным следствия, 20 апреля <…> на участке местности возле лыжной базы фигурант предъявил 13-летнему подростку претензии по поводу присвоения чужого имущества, ударил его несколько раз, после чего пристегнул наручниками к турнику, тем самым незаконно лишив свободы", — говорится в сообщении. Против 18-летнего жителя Эжвинского района Сыктывкара возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20230410/podrostki-1864244947.html

https://ria.ru/20230407/bumerang-1863307066.html

сыктывкар

республика коми

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сыктывкар, республика коми