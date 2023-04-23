https://ria.ru/20230423/peterburg-1867167433.html

В Петербурге проверят инцидент в автобусе, где упала коляска с ребенком

В Петербурге проверят инцидент в автобусе, где упала коляска с ребенком - РИА Новости, 23.04.2023

В Петербурге проверят инцидент в автобусе, где упала коляска с ребенком

Полиция Петербурга проверяет инцидент в автобусе, где перевернулась коляска с трехлетним ребенком, малышу потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T11:07

2023-04-23T11:07

2023-04-23T11:07

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Полиция Петербурга проверяет инцидент в автобусе, где перевернулась коляска с трехлетним ребенком, малышу потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне в Василеостровском районе в салоне маршрутного автобуса под управлением 38-летнего водителя при начале движения от остановки произошло падение коляски с находящейся в ней 3-летней девочкой, которую сопровождала 55-летняя няня. "В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба главка МВД.

https://ria.ru/20230411/rebenok-1864490491.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург