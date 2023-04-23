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В Петербурге проверят инцидент в автобусе, где упала коляска с ребенком - РИА Новости, 23.04.2023
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11:07 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/peterburg-1867167433.html
В Петербурге проверят инцидент в автобусе, где упала коляска с ребенком
В Петербурге проверят инцидент в автобусе, где упала коляска с ребенком - РИА Новости, 23.04.2023
В Петербурге проверят инцидент в автобусе, где упала коляска с ребенком
Полиция Петербурга проверяет инцидент в автобусе, где перевернулась коляска с трехлетним ребенком, малышу потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:07
2023-04-23T11:07
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Полиция Петербурга проверяет инцидент в автобусе, где перевернулась коляска с трехлетним ребенком, малышу потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне в Василеостровском районе в салоне маршрутного автобуса под управлением 38-летнего водителя при начале движения от остановки произошло падение коляски с находящейся в ней 3-летней девочкой, которую сопровождала 55-летняя няня. "В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба главка МВД.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге проверят инцидент в автобусе, где упала коляска с ребенком

Полиция Петербурга проверит инцидент в автобусе, где перевернулась коляска с ребенком

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Полиция Петербурга проверяет инцидент в автобусе, где перевернулась коляска с трехлетним ребенком, малышу потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне в Василеостровском районе в салоне маршрутного автобуса под управлением 38-летнего водителя при начале движения от остановки произошло падение коляски с находящейся в ней 3-летней девочкой, которую сопровождала 55-летняя няня.
"В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба главка МВД.
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