https://ria.ru/20230423/peterburg-1867162885.html

В Петербурге опровергли данные о якобы смерти девушки на концерте рэпера

В Петербурге опровергли данные о якобы смерти девушки на концерте рэпера - РИА Новости, 23.04.2023

В Петербурге опровергли данные о якобы смерти девушки на концерте рэпера

Концертная площадка "Гигант Холл" в Петербурге опровергла сообщения ряда СМИ о якобы смерти одной из посетительниц на концерте рэпера Scally Milano (настоящее... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T09:59

2023-04-23T09:59

2023-04-23T09:59

санкт-петербург

лига безопасного интернета

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149983/75/1499837573_0:9:1500:853_1920x0_80_0_0_31e7bd8e2bb64ad7114c3a835e5cc5ae.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Концертная площадка "Гигант Холл" в Петербурге опровергла сообщения ряда СМИ о якобы смерти одной из посетительниц на концерте рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев), который был прерван правоохранителями в субботу вечером. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы, включая сайт телеканала "РЕН ТВ", интернет-газету "Фонтанка" и канал "78", сообщали, что в субботу вечером концерт Scally Milano в "Гигант Холле" остановили силовики. Так, канал "78" приводил предположения поклонников исполнителя, что одна из его поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиками. "Распространившаяся в сети интернет информация о смерти девушки на концерте Скалли Милано 22 апреля является ложной. На данный момент нет никаких подтверждений о данной ситуации", - информирует "Гигант Холл" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как уточняет концертная площадка, во время выступления "началась проверка сотрудниками полиции, ими же организован выход зрителей из концертного зала". "О причинах проверки нет информации ни у организаторов концерта, ни у администрации "Гигант Холла", - добавляется в сообщении площадки. Комментарием ГУМВД по данной ситуации РИА Новости пока не располагает. Рэпер Scally Milano в своем Telegram-канале сообщил, что с ним "все в порядке" попросил поклонников не верить слухам, что "кто-то погиб на концерте". Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на его пост пообещала, что эта организация будет добиваться "привлечения к ответственности исполнителя за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков".

https://ria.ru/20230418/jahkalib-1866101049.html

https://ria.ru/20230419/reper-1866254145.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, лига безопасного интернета, происшествия