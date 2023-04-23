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В Петербурге опровергли данные о якобы смерти девушки на концерте рэпера - РИА Новости, 23.04.2023
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09:59 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/peterburg-1867162885.html
В Петербурге опровергли данные о якобы смерти девушки на концерте рэпера
В Петербурге опровергли данные о якобы смерти девушки на концерте рэпера - РИА Новости, 23.04.2023
В Петербурге опровергли данные о якобы смерти девушки на концерте рэпера
Концертная площадка "Гигант Холл" в Петербурге опровергла сообщения ряда СМИ о якобы смерти одной из посетительниц на концерте рэпера Scally Milano (настоящее... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:59
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санкт-петербург
лига безопасного интернета
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Концертная площадка "Гигант Холл" в Петербурге опровергла сообщения ряда СМИ о якобы смерти одной из посетительниц на концерте рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев), который был прерван правоохранителями в субботу вечером. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы, включая сайт телеканала "РЕН ТВ", интернет-газету "Фонтанка" и канал "78", сообщали, что в субботу вечером концерт Scally Milano в "Гигант Холле" остановили силовики. Так, канал "78" приводил предположения поклонников исполнителя, что одна из его поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиками. "Распространившаяся в сети интернет информация о смерти девушки на концерте Скалли Милано 22 апреля является ложной. На данный момент нет никаких подтверждений о данной ситуации", - информирует "Гигант Холл" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как уточняет концертная площадка, во время выступления "началась проверка сотрудниками полиции, ими же организован выход зрителей из концертного зала". "О причинах проверки нет информации ни у организаторов концерта, ни у администрации "Гигант Холла", - добавляется в сообщении площадки. Комментарием ГУМВД по данной ситуации РИА Новости пока не располагает. Рэпер Scally Milano в своем Telegram-канале сообщил, что с ним "все в порядке" попросил поклонников не верить слухам, что "кто-то погиб на концерте". Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на его пост пообещала, что эта организация будет добиваться "привлечения к ответственности исполнителя за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков".
https://ria.ru/20230418/jahkalib-1866101049.html
https://ria.ru/20230419/reper-1866254145.html
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60
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60
санкт-петербург, лига безопасного интернета, происшествия
Санкт-Петербург, Лига безопасного интернета, Происшествия
В Петербурге опровергли данные о якобы смерти девушки на концерте рэпера

В Петербурге опровергли данные о якобы смерти девушки на концерте рэпера Scally Milano

© РИА Новости / Андрей КиреевЗрители на концерте
Зрители на концерте - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Андрей Киреев
Зрители на концерте. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Концертная площадка "Гигант Холл" в Петербурге опровергла сообщения ряда СМИ о якобы смерти одной из посетительниц на концерте рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев), который был прерван правоохранителями в субботу вечером.
Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы, включая сайт телеканала "РЕН ТВ", интернет-газету "Фонтанка" и канал "78", сообщали, что в субботу вечером концерт Scally Milano в "Гигант Холле" остановили силовики. Так, канал "78" приводил предположения поклонников исполнителя, что одна из его поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиками.
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"Распространившаяся в сети интернет информация о смерти девушки на концерте Скалли Милано 22 апреля является ложной. На данный момент нет никаких подтверждений о данной ситуации", - информирует "Гигант Холл" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняет концертная площадка, во время выступления "началась проверка сотрудниками полиции, ими же организован выход зрителей из концертного зала".
"О причинах проверки нет информации ни у организаторов концерта, ни у администрации "Гигант Холла", - добавляется в сообщении площадки.
Комментарием ГУМВД по данной ситуации РИА Новости пока не располагает.
Рэпер Scally Milano в своем Telegram-канале сообщил, что с ним "все в порядке" попросил поклонников не верить слухам, что "кто-то погиб на концерте".
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на его пост пообещала, что эта организация будет добиваться "привлечения к ответственности исполнителя за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков".
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