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Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867183597.html
Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево
Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево
Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево в ДНР, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T14:26
2023-04-23T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
зайцево
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево в ДНР, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.10 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.20 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
макеевка
зайцево
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили еще девять снарядов по Макеевке и Зайцево

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево в ДНР, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.10 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.20 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке
11 апреля, 20:54
Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
"В разгар дня, когда на улицах много людей": ВСУ обстреляли центр Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

Рынок в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского района Донецка

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

Куски металла недалеко от рынка в Ворошиловском районе Донецка, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

Последствия обстрела рынка в Донецке

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком, подвергшемся обстрелу со стороны ВСУ, в Ворошиловском районе Донецка

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Разрушенная стена дома в Ворошиловском районе Донецка, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

Военнослужащий опрашивает женщину, пострадавшую в результате обстрела со стороны ВСУ на рынке в Ворошиловском районе Донецка

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

Сотрудники Следственного комитета России и Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 10

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 10

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 10

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 10

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 10

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 10

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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