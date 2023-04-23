https://ria.ru/20230423/obstrel-1867183597.html

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево в ДНР, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:26

2023-04-23T14:26

2023-04-23T14:26

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

зайцево

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Зайцево в ДНР, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.10 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.20 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

макеевка

зайцево

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины