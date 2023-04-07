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"В разгар дня, когда на улицах много людей": ВСУ обстреляли центр Донецка

"В разгар дня, когда на улицах много людей": ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 07.04.2023

"В разгар дня, когда на улицах много людей": ВСУ обстреляли центр Донецка

Украинские войска атаковали центр Донецка ракетами, погибли и пострадали мирные люди. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:45

2023-04-07T18:45

2023-04-07T18:45

фото

специальная военная операция на украине

донецк

ситуация в днр и лнр

днр

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Украинские войска атаковали центр Донецка ракетами, погибли и пострадали мирные люди. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

донецк

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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