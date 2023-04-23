https://ria.ru/20230423/makeevka-1867196495.html
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска в 16.10 обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T16:42
2023-04-23T16:42
2023-04-23T16:42
макеевка
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867190195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Макеевка, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Кировскому району Макеевки