https://ria.ru/20230423/makeevka-1867196495.html

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска в 16.10 обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:42

2023-04-23T16:42

2023-04-23T16:42

макеевка

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867190195.html

макеевка

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия