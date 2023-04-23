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Премьер-министр Кубы посетит Россию в июне - РИА Новости, 23.04.2023
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01:21 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/kuba-1867140960.html
Премьер-министр Кубы посетит Россию в июне
Премьер-министр Кубы посетит Россию в июне - РИА Новости, 23.04.2023
Премьер-министр Кубы посетит Россию в июне
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в рамках своего визита в Россию в начале июня посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург, заявил посол Кубы в Москве Хулио РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T01:21
2023-04-23T01:21
в мире
россия
куба
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в рамках своего визита в Россию в начале июня посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург, заявил посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья. "Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетит Россию с визитом в июне. В первую очередь он примет участие в совете глав правительств ЕАЭС, который пройдет в Сочи 7-9 июня. После чего он посетит с официальным визитом Москву, а затем отправиться на Санкт-Петербургский международный экономический форум", - сказал посол РИА Новости. ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной-гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты. В 2023 году в ЕАЭС председательствует Россия.
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россия
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в мире, россия, куба, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), евразийский экономический союз
В мире, Россия, Куба, Санкт-Петербург, Петербургский международный экономический форум (фонд), Евразийский экономический союз
Премьер-министр Кубы посетит Россию в июне

Посол Кубы в России: Премьер-министр Кубы посетит в июне Сочи, Москву и Санкт-Петербург

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКубинский флаг
Кубинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в рамках своего визита в Россию в начале июня посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург, заявил посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья.
"Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетит Россию с визитом в июне. В первую очередь он примет участие в совете глав правительств ЕАЭС, который пройдет в Сочи 7-9 июня. После чего он посетит с официальным визитом Москву, а затем отправиться на Санкт-Петербургский международный экономический форум", - сказал посол РИА Новости.
ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной-гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты.
В 2023 году в ЕАЭС председательствует Россия.
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В миреРоссияКубаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Евразийский экономический союз
 
 
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