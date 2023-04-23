https://ria.ru/20230423/kpp-1867235592.html

Армения назвала азербайджанский КПП в Лачинском коридоре грубым нарушением

Армения назвала азербайджанский КПП в Лачинском коридоре грубым нарушением - РИА Новости, 23.04.2023

Армения назвала азербайджанский КПП в Лачинском коридоре грубым нарушением

МИД Армении назвал установление азербайджанского пограничного пункта пропуска в связывающем Армению с Карабахом Лачинском коридоре грубым нарушением... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T19:08

2023-04-23T19:08

2023-04-23T22:55

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азербайджан

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ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. МИД Армении назвал установление азербайджанского пограничного пункта пропуска в связывающем Армению с Карабахом Лачинском коридоре грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана. Ранее госпогранслужба Азербайджана заявила, что ее подразделения установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Отмечалось, что это сделано "в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении.., а также в качестве меры реагирования на то, что 22 апреля Армения в одностороннем порядке, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, установила пограничный пункт пропуска на границе с Азербайджаном". Ведомство указывало, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В МИД Армении отметили, что считают установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. В сообщении указывается, что Баку уже официально перекрыл Лачинский коридор, приняв меры по установке блокпоста в Лачинском коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил. В ведомстве считают, что этот шаг направлен "на последовательное проведение Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и отток армянского населения". "Призываем Российскую Федерацию наконец выполнить свои обязательства по... трехстороннему заявлению, устранив незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора, а наделенные международным мандатом безопасности страны-члены СБ ООН - чётко отреагировать на действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность, и предпринять эффективные шаги для безусловного выполнения решения Международного суда (по разблокированию дороги) ", - говорится на сайте армянского внешнеполитического ведомства. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867199153.html

https://ria.ru/20230422/karabakh-1867112118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, баку, сергей лавров, оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе