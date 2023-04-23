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В Дагестане рост заболеваемости корью объяснили отказами от прививок - РИА Новости, 23.04.2023
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10:08 23.04.2023 (обновлено: 15:46 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/kor-1867163497.html
В Дагестане рост заболеваемости корью объяснили отказами от прививок
В Дагестане рост заболеваемости корью объяснили отказами от прививок - РИА Новости, 23.04.2023
В Дагестане рост заболеваемости корью объяснили отказами от прививок
Отказы от вакцинации являются причиной роста заболеваемости корью в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора по региону Залимхан... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:08
2023-04-23T15:46
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. Отказы от вакцинации являются причиной роста заболеваемости корью в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора по региону Залимхан Омариев. По данным ведомства, на 20 апреля в республике зарегистрировано 188 лабораторно подтвержденных случаев кори, все заболевшие не были привиты. "На сегодняшний день эпидемиологическую ситуацию по кори в республике я бы охарактеризовал как напряженную, но контролируемую. Речь на самом деле даже не о числе случаев заболевания, хоть это и важная характеристика, а именно о том, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться", — сказал Омариев.Он отметил, что в республике ежедневно регистрируются случаи заболевания корью, но при этом удалось не допустить вспышек инфекции в организованных коллективах — детских садах, школах, домах-интернатах, лечебных учреждениях. "Это, пожалуй, наиболее значимая характеристика эпидемического процесса, которая позволяет нам говорить, что эпидемиологическая ситуация контролируемая", — добавил Омариев.Ранее руководитель дагестанского Роспотребнадзора сообщал, что в нескольких школах и детских садах республики в связи с регистрацией случаев заболевания корью на 21 день (максимальный инкубационный период) приостановили прием непривитых детей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на текущей неделе отмечала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, заболевание зарегистрировано в 44 субъектах, но оно "ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", поэтому "никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется". При этом, по ее словам, в стране три региона, включая Дагестан, "не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями" кори.
https://ria.ru/20230423/kor-1867158349.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Дагестан
В Дагестане рост заболеваемости корью объяснили отказами от прививок

В Роспотребнадзоре рост заболеваемости корью в Дагестане объяснили отказами от вакцинации

© iStock.com / SBDIGITКорь у ребенка
Корь у ребенка - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© iStock.com / SBDIGIT
Корь у ребенка . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. Отказы от вакцинации являются причиной роста заболеваемости корью в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора по региону Залимхан Омариев.
По данным ведомства, на 20 апреля в республике зарегистрировано 188 лабораторно подтвержденных случаев кори, все заболевшие не были привиты.
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"На сегодняшний день эпидемиологическую ситуацию по кори в республике я бы охарактеризовал как напряженную, но контролируемую. Речь на самом деле даже не о числе случаев заболевания, хоть это и важная характеристика, а именно о том, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться", — сказал Омариев.
Он отметил, что в республике ежедневно регистрируются случаи заболевания корью, но при этом удалось не допустить вспышек инфекции в организованных коллективах — детских садах, школах, домах-интернатах, лечебных учреждениях. "Это, пожалуй, наиболее значимая характеристика эпидемического процесса, которая позволяет нам говорить, что эпидемиологическая ситуация контролируемая", — добавил Омариев.
Ранее руководитель дагестанского Роспотребнадзора сообщал, что в нескольких школах и детских садах республики в связи с регистрацией случаев заболевания корью на 21 день (максимальный инкубационный период) приостановили прием непривитых детей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на текущей неделе отмечала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, заболевание зарегистрировано в 44 субъектах, но оно "ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", поэтому "никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется". При этом, по ее словам, в стране три региона, включая Дагестан, "не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями" кори.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Дагестан
 
 
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