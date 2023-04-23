https://ria.ru/20230423/kor-1867163497.html

В Дагестане рост заболеваемости корью объяснили отказами от прививок

В Дагестане рост заболеваемости корью объяснили отказами от прививок - РИА Новости, 23.04.2023

В Дагестане рост заболеваемости корью объяснили отказами от прививок

Отказы от вакцинации являются причиной роста заболеваемости корью в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора по региону Залимхан... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T10:08

2023-04-23T10:08

2023-04-23T15:46

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. Отказы от вакцинации являются причиной роста заболеваемости корью в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора по региону Залимхан Омариев. По данным ведомства, на 20 апреля в республике зарегистрировано 188 лабораторно подтвержденных случаев кори, все заболевшие не были привиты. "На сегодняшний день эпидемиологическую ситуацию по кори в республике я бы охарактеризовал как напряженную, но контролируемую. Речь на самом деле даже не о числе случаев заболевания, хоть это и важная характеристика, а именно о том, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться", — сказал Омариев.Он отметил, что в республике ежедневно регистрируются случаи заболевания корью, но при этом удалось не допустить вспышек инфекции в организованных коллективах — детских садах, школах, домах-интернатах, лечебных учреждениях. "Это, пожалуй, наиболее значимая характеристика эпидемического процесса, которая позволяет нам говорить, что эпидемиологическая ситуация контролируемая", — добавил Омариев.Ранее руководитель дагестанского Роспотребнадзора сообщал, что в нескольких школах и детских садах республики в связи с регистрацией случаев заболевания корью на 21 день (максимальный инкубационный период) приостановили прием непривитых детей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на текущей неделе отмечала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, заболевание зарегистрировано в 44 субъектах, но оно "ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", поэтому "никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется". При этом, по ее словам, в стране три региона, включая Дагестан, "не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями" кори.

https://ria.ru/20230423/kor-1867158349.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан