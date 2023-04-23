https://ria.ru/20230423/kobalt-1867187706.html

У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт"

У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт" - РИА Новости, 23.04.2023

У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт"

Во дворе частного дома в Рощино в Выборгском районе Ленобласти обнаружили емкости с надписью "Радиоактивный кобальт-60", сообщила пресс-служба региона. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T15:11

2023-04-23T15:11

2023-04-23T16:22

происшествия

выборг

выборгский район

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Во дворе частного дома в Рощино в Выборгском районе Ленобласти обнаружили емкости с надписью "Радиоактивный кобальт-60", сообщила пресс-служба региона. После обнаружения во дворе частного дома в Рощино "нескольких колб" туда направили передвижную радиохимическую лабораторию аварийно-спасательной службы региона для взятия проб.По данным онлайн-издания "Фонтанка", об обнаружении трех емкостей с надписью сообщил местный житель — хозяин дома.

https://ria.ru/20230423/belgorod-1867183958.html

выборг

выборгский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, выборг, выборгский район, ленинградская область