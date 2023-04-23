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У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт" - РИА Новости, 23.04.2023
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15:11 23.04.2023 (обновлено: 16:22 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/kobalt-1867187706.html
У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт"
У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт" - РИА Новости, 23.04.2023
У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт"
Во дворе частного дома в Рощино в Выборгском районе Ленобласти обнаружили емкости с надписью "Радиоактивный кобальт-60", сообщила пресс-служба региона. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:11
2023-04-23T16:22
происшествия
выборг
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Во дворе частного дома в Рощино в Выборгском районе Ленобласти обнаружили емкости с надписью "Радиоактивный кобальт-60", сообщила пресс-служба региона. После обнаружения во дворе частного дома в Рощино "нескольких колб" туда направили передвижную радиохимическую лабораторию аварийно-спасательной службы региона для взятия проб.По данным онлайн-издания "Фонтанка", об обнаружении трех емкостей с надписью сообщил местный житель — хозяин дома.
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выборг
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60
происшествия, выборг, выборгский район, ленинградская область
Происшествия, Выборг, Выборгский район, Ленинградская область
У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт"

У дома под Выборгом нашли три емкости с надписью "Радиоактивный кобальт-60"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Во дворе частного дома в Рощино в Выборгском районе Ленобласти обнаружили емкости с надписью "Радиоактивный кобальт-60", сообщила пресс-служба региона.
После обнаружения во дворе частного дома в Рощино "нескольких колб" туда направили передвижную радиохимическую лабораторию аварийно-спасательной службы региона для взятия проб.
По данным онлайн-издания "Фонтанка", об обнаружении трех емкостей с надписью сообщил местный житель — хозяин дома.
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