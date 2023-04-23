https://ria.ru/20230423/kobalt-1867187706.html
У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт"
У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт" - РИА Новости, 23.04.2023
У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт"
Во дворе частного дома в Рощино в Выборгском районе Ленобласти обнаружили емкости с надписью "Радиоактивный кобальт-60", сообщила пресс-служба региона. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:11
2023-04-23T15:11
2023-04-23T16:22
происшествия
выборг
выборгский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Во дворе частного дома в Рощино в Выборгском районе Ленобласти обнаружили емкости с надписью "Радиоактивный кобальт-60", сообщила пресс-служба региона. После обнаружения во дворе частного дома в Рощино "нескольких колб" туда направили передвижную радиохимическую лабораторию аварийно-спасательной службы региона для взятия проб.По данным онлайн-издания "Фонтанка", об обнаружении трех емкостей с надписью сообщил местный житель — хозяин дома.
https://ria.ru/20230423/belgorod-1867183958.html
выборг
выборгский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, выборг, выборгский район, ленинградская область
Происшествия, Выборг, Выборгский район, Ленинградская область
У дома под Выборгом нашли емкости с надписью "Радиоактивный кобальт"
У дома под Выборгом нашли три емкости с надписью "Радиоактивный кобальт-60"