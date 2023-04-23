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Депутат Госдумы Николай Борцов - РИА Новости, 23.04.2023
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15:36 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/bortsov-1867190465.html
Депутат Госдумы Николай Борцов
Депутат Госдумы Николай Борцов - РИА Новости, 23.04.2023
Депутат Госдумы Николай Борцов
Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов скоропостижно скончался в воскресенье на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба фракции. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:36
2023-04-23T15:36
политика
россия
николай борцов
госдума рф
единая россия
справки
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов скоропостижно скончался в воскресенье на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба фракции. Ниже приводится биографическая справка. Государственный и политический деятель, предприниматель Николай Иванович Борцов родился 8 мая 1945 года в городе Лебедянь (РСФСР). В 1980 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности "Планирование промышленности". Борцов начал работать в 16 лет грузчиком на макаронной фабрике, тогда же поступил в техникум по специальности "механик консервного производства". После службы в армии поступил на работу слесарем на винный завод в Лебедяни. Через год, окончив техникум, стал мастером на инструментальном заводе. За 11 лет работы на инструментальном заводе прошел путь от мастера до начальника цеха. В августе 1981 года был назначен директором Экспериментально-консервного завода (ЭКЗ) "Лебедянский". В 1992 году стал генеральным директором ОАО ЭКЗ "Лебедянский". Под руководством Борцова "Лебедянский" стал предприятием национального масштаба и лидером сокового рынка России. В 2003 году Николай Борцов был избран депутатом Государственной Думы четвертого созыва по Елецкому одномандатному округу № 102. 21 декабря 2011 года стал депутатом ГД шестого созыва, членом комитета Госдумы по аграрным вопросам, членом комиссии по вопросам депутатской этики. В 2016-2021 годах - депутат Государственной Думы седьмого созыва. Член партии "Единая Россия". В действующем созыве являлся членом комитета Госдумы по делам национальностей. Николай Борцов был награжден Орденом "Знак Почета" (1986), Орденом Ленина (1991) и Орденом Почета (2003). Заслуженный работник пищевой индустрии РФ (1997). Почетный профессор Государственного университета по землеустройству. Умер 23 апреля 2023 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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политика, россия, николай борцов, госдума рф, единая россия, справки
Политика, Россия, Николай Борцов, Госдума РФ, Единая Россия, Справки

Депутат Госдумы Николай Борцов

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФДепутат Государственной думы Николай Борцов
Депутат Государственной думы Николай Борцов - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов скоропостижно скончался в воскресенье на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба фракции.
Ниже приводится биографическая справка.
Государственный и политический деятель, предприниматель Николай Иванович Борцов родился 8 мая 1945 года в городе Лебедянь (РСФСР).
В 1980 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности "Планирование промышленности".
Борцов начал работать в 16 лет грузчиком на макаронной фабрике, тогда же поступил в техникум по специальности "механик консервного производства". После службы в армии поступил на работу слесарем на винный завод в Лебедяни. Через год, окончив техникум, стал мастером на инструментальном заводе. За 11 лет работы на инструментальном заводе прошел путь от мастера до начальника цеха.
В августе 1981 года был назначен директором Экспериментально-консервного завода (ЭКЗ) "Лебедянский".
В 1992 году стал генеральным директором ОАО ЭКЗ "Лебедянский". Под руководством Борцова "Лебедянский" стал предприятием национального масштаба и лидером сокового рынка России.
В 2003 году Николай Борцов был избран депутатом Государственной Думы четвертого созыва по Елецкому одномандатному округу № 102. 21 декабря 2011 года стал депутатом ГД шестого созыва, членом комитета Госдумы по аграрным вопросам, членом комиссии по вопросам депутатской этики. В 2016-2021 годах - депутат Государственной Думы седьмого созыва. Член партии "Единая Россия".
В действующем созыве являлся членом комитета Госдумы по делам национальностей.
Николай Борцов был награжден Орденом "Знак Почета" (1986), Орденом Ленина (1991) и Орденом Почета (2003). Заслуженный работник пищевой индустрии РФ (1997). Почетный профессор Государственного университета по землеустройству.
Умер 23 апреля 2023 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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