Рейтинг@Mail.ru
Умер депутат Госдумы Николай Борцов - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 23.04.2023 (обновлено: 13:50 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/bortsov-1867173915.html
Умер депутат Госдумы Николай Борцов
Умер депутат Госдумы Николай Борцов - РИА Новости, 23.04.2023
Умер депутат Госдумы Николай Борцов
Умер депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:44
2023-04-23T13:50
госдума рф
единая россия
николай борцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867171637_0:36:2832:1628_1920x0_80_0_0_46c9fd63cfa7f2307fb1ce440f39b9a8.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Умер депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции. Борцов родился 8 мая 1945 года. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1980-м.В 1981 году возглавил Лебедянский консервный завод.Депутат Госдумы с 2003-го. В действующем созыве был членом комитета по делам национальностей.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867171637_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_a98f1492bb2940e28008a2e8c45cd479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, единая россия, николай борцов
Госдума РФ, Единая Россия, Николай Борцов
Умер депутат Госдумы Николай Борцов

На 78-м году жизни умер депутат Госдумы Николай Борцов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНиколай Борцов на пленарном заседании Государственной думы
Николай Борцов на пленарном заседании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Николай Борцов на пленарном заседании Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Умер депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции.
«

"С прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно на 78-м году жизни умер депутат Государственной думы Борцов Николай Иванович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", — заявили в партии.

Борцов родился 8 мая 1945 года. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1980-м.
В 1981 году возглавил Лебедянский консервный завод.
Депутат Госдумы с 2003-го. В действующем созыве был членом комитета по делам национальностей.
 
Госдума РФЕдиная РоссияНиколай Борцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала