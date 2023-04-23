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Умер депутат Госдумы Николай Борцов
Умер депутат Госдумы Николай Борцов - РИА Новости, 23.04.2023
Умер депутат Госдумы Николай Борцов
Умер депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:44
2023-04-23T12:44
2023-04-23T13:50
госдума рф
единая россия
николай борцов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Умер депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции. Борцов родился 8 мая 1945 года. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1980-м.В 1981 году возглавил Лебедянский консервный завод.Депутат Госдумы с 2003-го. В действующем созыве был членом комитета по делам национальностей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, единая россия, николай борцов
Госдума РФ, Единая Россия, Николай Борцов
Умер депутат Госдумы Николай Борцов
На 78-м году жизни умер депутат Госдумы Николай Борцов
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Умер депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции.
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"С прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно на 78-м году жизни умер депутат Государственной думы Борцов Николай Иванович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", — заявили в партии.
Борцов родился 8 мая 1945 года. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1980-м.
В 1981 году возглавил Лебедянский консервный завод.
Депутат Госдумы с 2003-го. В действующем созыве был членом комитета по делам национальностей.