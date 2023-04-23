https://ria.ru/20230423/bortsov-1867173915.html

Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Умер депутат Госдумы Николай Борцов - РИА Новости, 23.04.2023

Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Умер депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:44

2023-04-23T12:44

2023-04-23T13:50

госдума рф

единая россия

николай борцов

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Умер депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции. Борцов родился 8 мая 1945 года. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1980-м.В 1981 году возглавил Лебедянский консервный завод.Депутат Госдумы с 2003-го. В действующем созыве был членом комитета по делам национальностей.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, единая россия, николай борцов