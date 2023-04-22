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Зеленский превратился в кровавую игрушку в руках США, заявил Зюганов - РИА Новости, 22.04.2023
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12:23 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867066501.html
Зеленский превратился в кровавую игрушку в руках США, заявил Зюганов
Зеленский превратился в кровавую игрушку в руках США, заявил Зюганов - РИА Новости, 22.04.2023
Зеленский превратился в кровавую игрушку в руках США, заявил Зюганов
Владимир Зеленский из клоуна превратился в кровавую игрушку в руках американцев, заявил председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, депутат... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:23
2023-04-22T12:23
в мире
геннадий зюганов
владимир зеленский
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МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский из клоуна превратился в кровавую игрушку в руках американцев, заявил председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Госдумы Геннадий Зюганов. "Зеленский из клоуна превратился в кровавую, жуткую игрушку, которая в руках американцев выполняет самые злобные программы", - сказал лидер КПРФ журналистам в Минске перед началом работы международного антифашистского форума. Зюганов констатировал, что США объявили войну всему русскому: истории, культуре, традициям. "Зеленский участвует в реализации плана Гитлера "Барбаросса", по сути дела, бросив на заклание саму братскую Украину. Они отдались в управление нацистов-бандеровцев, которые были самыми злобными псами гитлеровского рейха", - отметил политик. Зюганов выразил уверенность, что Европу удастся очистить от зла фашизма. Он напомнил, что Запад десятилетиями ведет войну против русского мира, и ни разу ее не выиграл. "Они проиграли в Корее, во Вьетнаме, в Ливии, проиграют и здесь. Крупный капитал ничего не предложил человечеству, кроме фашизма, нацизма и издевательства над человеческой природой", - подчеркнул лидер российских коммунистов. Международный антифашистский форум проходит в Минске 22 апреля, в мероприятии принимают участие представители компартий и других движений из более чем 50 стран.
https://ria.ru/20230422/natsizm-1867054457.html
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в мире, геннадий зюганов, владимир зеленский, госдума рф, кпрф, минск, сша, украина
В мире, Геннадий Зюганов, Владимир Зеленский, Госдума РФ, КПРФ, Минск, США, Украина
Зеленский превратился в кровавую игрушку в руках США, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Зюганов заявил, что Зеленский из клоуна превратился в игрушку в руках США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский из клоуна превратился в кровавую игрушку в руках американцев, заявил председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
"Зеленский из клоуна превратился в кровавую, жуткую игрушку, которая в руках американцев выполняет самые злобные программы", - сказал лидер КПРФ журналистам в Минске перед началом работы международного антифашистского форума.
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Зюганов констатировал, что США объявили войну всему русскому: истории, культуре, традициям.
"Зеленский участвует в реализации плана Гитлера "Барбаросса", по сути дела, бросив на заклание саму братскую Украину. Они отдались в управление нацистов-бандеровцев, которые были самыми злобными псами гитлеровского рейха", - отметил политик.
Зюганов выразил уверенность, что Европу удастся очистить от зла фашизма. Он напомнил, что Запад десятилетиями ведет войну против русского мира, и ни разу ее не выиграл. "Они проиграли в Корее, во Вьетнаме, в Ливии, проиграют и здесь. Крупный капитал ничего не предложил человечеству, кроме фашизма, нацизма и издевательства над человеческой природой", - подчеркнул лидер российских коммунистов.
Международный антифашистский форум проходит в Минске 22 апреля, в мероприятии принимают участие представители компартий и других движений из более чем 50 стран.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Никитин: Россия призовет к ответу тех, кто помогал нацизму возродиться
22 марта, 20:07
 
В миреГеннадий ЗюгановВладимир ЗеленскийГосдума РФКПРФМинскСШАУкраина
 
 
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