https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867066501.html

Зеленский превратился в кровавую игрушку в руках США, заявил Зюганов

Зеленский превратился в кровавую игрушку в руках США, заявил Зюганов - РИА Новости, 22.04.2023

Зеленский превратился в кровавую игрушку в руках США, заявил Зюганов

Владимир Зеленский из клоуна превратился в кровавую игрушку в руках американцев, заявил председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, депутат... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T12:23

2023-04-22T12:23

2023-04-22T12:23

в мире

геннадий зюганов

владимир зеленский

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МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский из клоуна превратился в кровавую игрушку в руках американцев, заявил председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Госдумы Геннадий Зюганов. "Зеленский из клоуна превратился в кровавую, жуткую игрушку, которая в руках американцев выполняет самые злобные программы", - сказал лидер КПРФ журналистам в Минске перед началом работы международного антифашистского форума. Зюганов констатировал, что США объявили войну всему русскому: истории, культуре, традициям. "Зеленский участвует в реализации плана Гитлера "Барбаросса", по сути дела, бросив на заклание саму братскую Украину. Они отдались в управление нацистов-бандеровцев, которые были самыми злобными псами гитлеровского рейха", - отметил политик. Зюганов выразил уверенность, что Европу удастся очистить от зла фашизма. Он напомнил, что Запад десятилетиями ведет войну против русского мира, и ни разу ее не выиграл. "Они проиграли в Корее, во Вьетнаме, в Ливии, проиграют и здесь. Крупный капитал ничего не предложил человечеству, кроме фашизма, нацизма и издевательства над человеческой природой", - подчеркнул лидер российских коммунистов. Международный антифашистский форум проходит в Минске 22 апреля, в мероприятии принимают участие представители компартий и других движений из более чем 50 стран.

https://ria.ru/20230422/natsizm-1867054457.html

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минск

сша

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, геннадий зюганов, владимир зеленский, госдума рф, кпрф, минск, сша, украина