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Старообрядческая церковь передала помощь приходам в Уганде
Старообрядческая церковь передала помощь приходам в Уганде - РИА Новости, 22.04.2023
Старообрядческая церковь передала помощь приходам в Уганде
Делегация Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) посетила общины старообрядцев в Уганде и передала им благотворительную помощь, рассказал РИА... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:00
2023-04-22T19:00
2023-04-22T19:00
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русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Делегация Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) посетила общины старообрядцев в Уганде и передала им благотворительную помощь, рассказал РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков. По его словам, сейчас в Уганде 4 прихода РПСЦ, которые посещают до 300 верующих, их всех окормляет один местный священник - "иерей Иоаким Валусимби, который был рукоположен митрополитом Корнилием в 2015 году". "Мы привезли им пасхальные куличи, лестовки, иконы, ладан, свечи, кагор, одежду, очки, канцтовары для школы. Закупили лекарства в Уганде для раздачи нуждающимся в четырёх приходах", - сказал Бобков.
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уганда, россия, москва, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
Религия, Уганда, Россия, Москва, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
Старообрядческая церковь передала помощь приходам в Уганде
Иерей Бобков: делегация из России передала помощь старообрядческим приходам в Уганде
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Делегация Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) посетила общины старообрядцев в Уганде и передала им благотворительную помощь, рассказал РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков.
По его словам, сейчас в Уганде 4 прихода РПСЦ, которые посещают до 300 верующих, их всех окормляет один местный священник - "иерей Иоаким Валусимби, который был рукоположен митрополитом Корнилием в 2015 году".
"Мы привезли им пасхальные куличи, лестовки, иконы, ладан, свечи, кагор, одежду, очки, канцтовары для школы. Закупили лекарства в Уганде для раздачи нуждающимся в четырёх приходах", - сказал Бобков.
Митрополит рассказал о священниках старообрядческой церкви в зоне СВО