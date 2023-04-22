https://ria.ru/20230422/tserkov-1867115555.html

Старообрядческая церковь передала помощь приходам в Уганде

Старообрядческая церковь передала помощь приходам в Уганде - РИА Новости, 22.04.2023

Старообрядческая церковь передала помощь приходам в Уганде

Делегация Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) посетила общины старообрядцев в Уганде и передала им благотворительную помощь, рассказал РИА... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T19:00

2023-04-22T19:00

2023-04-22T19:00

религия

уганда

россия

москва

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Делегация Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) посетила общины старообрядцев в Уганде и передала им благотворительную помощь, рассказал РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков. По его словам, сейчас в Уганде 4 прихода РПСЦ, которые посещают до 300 верующих, их всех окормляет один местный священник - "иерей Иоаким Валусимби, который был рукоположен митрополитом Корнилием в 2015 году". "Мы привезли им пасхальные куличи, лестовки, иконы, ладан, свечи, кагор, одежду, очки, канцтовары для школы. Закупили лекарства в Уганде для раздачи нуждающимся в четырёх приходах", - сказал Бобков.

https://ria.ru/20230217/svyaschenniki-1852631201.html

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уганда, россия, москва, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)