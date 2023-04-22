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В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.04.2023

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T23:38

2023-04-22T23:38

2023-04-22T23:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Воздушная тревога также была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в 23.16 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

запорожская область

днепропетровская область

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в мире, запорожская область, днепропетровская область, киев