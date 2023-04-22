https://ria.ru/20230422/trevoga-1867136198.html
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.04.2023
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T23:38
2023-04-22T23:38
2023-04-22T23:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Воздушная тревога также была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в 23.16 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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РИА Новости
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в мире, запорожская область, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Днепропетровская область, Киев
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
министерства цифровой трансформации страны.
Воздушная тревога также была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в 23.16 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.