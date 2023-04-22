https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867105425.html
Зеленский ввел санкции против российских политических партий
Зеленский ввел санкции против российских политических партий - РИА Новости, 22.04.2023
Зеленский ввел санкции против российских политических партий
Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц, среди которых политические партии "Единая Россия" и КПРФ. Соответствующие указы... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:39
2023-04-22T17:39
2023-04-22T17:39
украина
россия
владимир зеленский
единая россия
кпрф
лдпр
мали
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_992aea928ca0ee1737ad2c64f984cedc.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц, среди которых политические партии "Единая Россия" и КПРФ. Соответствующие указы появились на сайте офиса Зеленского в субботу. "В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в указе. Санкции введены в отношении таких юридических лиц, как российские политические партии КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия- Патриоты- За правду", также в отношении Центризбиркома России. Кроме того, Зеленский ввел санкции против "Росбанка", Дальневосточного банка, ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", компании "Морские навигационные системы", Института океанологии РАН, Национального центра лазерных систем и комплексов "Астрофизика", Научно-исследовательского института телевидения, Ковылкинского электромеханического завода, Федерального научно-производственного центра "Прогресс" и ряда других юридических лиц. Также санкции введены против 40 физических лиц, 25 из которых являются гражданами России, а восемь - гражданами Мали. Отмечается, что против граждан Мали санкции вводятся не на 10 лет, а до 31 августа 2023 года.
https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867102744.html
https://ria.ru/20230421/sanktsii-1867027095.html
украина
россия
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_581bc1e94803cb8bf095c905682a9a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир зеленский, единая россия, кпрф, лдпр, мали, санкции в отношении россии, санкции
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Мали, Санкции в отношении России, Санкции
Зеленский ввел санкции против российских политических партий
Зеленский ввел санкции против "Единой России", КПРФ , а также ЦИК и "Росбанка"