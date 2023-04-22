https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867105425.html

Зеленский ввел санкции против российских политических партий

Зеленский ввел санкции против российских политических партий - РИА Новости, 22.04.2023

Зеленский ввел санкции против российских политических партий

Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц, среди которых политические партии "Единая Россия" и КПРФ. Соответствующие указы... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T17:39

2023-04-22T17:39

2023-04-22T17:39

украина

россия

владимир зеленский

единая россия

кпрф

лдпр

мали

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц, среди которых политические партии "Единая Россия" и КПРФ. Соответствующие указы появились на сайте офиса Зеленского в субботу. "В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в указе. Санкции введены в отношении таких юридических лиц, как российские политические партии КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия- Патриоты- За правду", также в отношении Центризбиркома России. Кроме того, Зеленский ввел санкции против "Росбанка", Дальневосточного банка, ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", компании "Морские навигационные системы", Института океанологии РАН, Национального центра лазерных систем и комплексов "Астрофизика", Научно-исследовательского института телевидения, Ковылкинского электромеханического завода, Федерального научно-производственного центра "Прогресс" и ряда других юридических лиц. Также санкции введены против 40 физических лиц, 25 из которых являются гражданами России, а восемь - гражданами Мали. Отмечается, что против граждан Мали санкции вводятся не на 10 лет, а до 31 августа 2023 года.

https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867102744.html

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1867027095.html

украина

россия

мали

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