Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против российских политических партий - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867105425.html
Зеленский ввел санкции против российских политических партий
Зеленский ввел санкции против российских политических партий - РИА Новости, 22.04.2023
Зеленский ввел санкции против российских политических партий
Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц, среди которых политические партии "Единая Россия" и КПРФ. Соответствующие указы... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:39
2023-04-22T17:39
украина
россия
владимир зеленский
единая россия
кпрф
лдпр
мали
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_992aea928ca0ee1737ad2c64f984cedc.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц, среди которых политические партии "Единая Россия" и КПРФ. Соответствующие указы появились на сайте офиса Зеленского в субботу. "В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в указе. Санкции введены в отношении таких юридических лиц, как российские политические партии КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия- Патриоты- За правду", также в отношении Центризбиркома России. Кроме того, Зеленский ввел санкции против "Росбанка", Дальневосточного банка, ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", компании "Морские навигационные системы", Института океанологии РАН, Национального центра лазерных систем и комплексов "Астрофизика", Научно-исследовательского института телевидения, Ковылкинского электромеханического завода, Федерального научно-производственного центра "Прогресс" и ряда других юридических лиц. Также санкции введены против 40 физических лиц, 25 из которых являются гражданами России, а восемь - гражданами Мали. Отмечается, что против граждан Мали санкции вводятся не на 10 лет, а до 31 августа 2023 года.
https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867102744.html
https://ria.ru/20230421/sanktsii-1867027095.html
украина
россия
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_581bc1e94803cb8bf095c905682a9a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, единая россия, кпрф, лдпр, мали, санкции в отношении россии, санкции
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Мали, Санкции в отношении России, Санкции
Зеленский ввел санкции против российских политических партий

Зеленский ввел санкции против "Единой России", КПРФ , а также ЦИК и "Росбанка"

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц, среди которых политические партии "Единая Россия" и КПРФ. Соответствующие указы появились на сайте офиса Зеленского в субботу.
"В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в указе.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Памфилова прокомментировала новые санкции Зеленского
Вчера, 17:21
Санкции введены в отношении таких юридических лиц, как российские политические партии КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия- Патриоты- За правду", также в отношении Центризбиркома России.
Кроме того, Зеленский ввел санкции против "Росбанка", Дальневосточного банка, ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", компании "Морские навигационные системы", Института океанологии РАН, Национального центра лазерных систем и комплексов "Астрофизика", Научно-исследовательского института телевидения, Ковылкинского электромеханического завода, Федерального научно-производственного центра "Прогресс" и ряда других юридических лиц.
Также санкции введены против 40 физических лиц, 25 из которых являются гражданами России, а восемь - гражданами Мали. Отмечается, что против граждан Мали санкции вводятся не на 10 лет, а до 31 августа 2023 года.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
СМИ: США пожаловались Европе на попытки России обойти санкции
21 апреля, 23:29
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЕдиная РоссияКПРФЛДПРМалиСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала