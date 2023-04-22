https://ria.ru/20230422/raschety-1867065629.html

Новак: Россия продолжит переводить расчеты за энергоресурсы на нацвалюты

Новак: Россия продолжит переводить расчеты за энергоресурсы на нацвалюты - РИА Новости, 22.04.2023

Новак: Россия продолжит переводить расчеты за энергоресурсы на нацвалюты

Россия продолжит переводит расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину, фрагмент из которого... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T12:11

2023-04-22T12:11

2023-04-22T13:54

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия продолжит переводит расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот опубликовал в Telegram-канале.По словам вице-премьера, сейчас Китай рассчитывается в юанях за газ и частично за нефть, идут расчеты и в рублях."Будем продолжать совершенствовать эти взаиморасчеты в национальных валютах", - добавил Новак.По информации Центробанка, в прошлом году доля доллара и евро в расчетах за российский экспорт упала с 87 до 48 процентов, впервые с 2013 года оказавшись ниже 50-процентной отметки. При этом значительно выросла доля рубля и юаня — до 34 и 16 процентов соответственно (в 2013-м на российскую валюту приходилось 10,2 процента, а на китайскую — всего 0,5 процента).

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экономика, россия, александр новак