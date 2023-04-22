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Новак: Россия продолжит переводить расчеты за энергоресурсы на нацвалюты
Новак: Россия продолжит переводить расчеты за энергоресурсы на нацвалюты - РИА Новости, 22.04.2023
Новак: Россия продолжит переводить расчеты за энергоресурсы на нацвалюты
Россия продолжит переводит расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину, фрагмент из которого... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:11
2023-04-22T12:11
2023-04-22T13:54
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия продолжит переводит расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот опубликовал в Telegram-канале.По словам вице-премьера, сейчас Китай рассчитывается в юанях за газ и частично за нефть, идут расчеты и в рублях."Будем продолжать совершенствовать эти взаиморасчеты в национальных валютах", - добавил Новак.По информации Центробанка, в прошлом году доля доллара и евро в расчетах за российский экспорт упала с 87 до 48 процентов, впервые с 2013 года оказавшись ниже 50-процентной отметки. При этом значительно выросла доля рубля и юаня — до 34 и 16 процентов соответственно (в 2013-м на российскую валюту приходилось 10,2 процента, а на китайскую — всего 0,5 процента).
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак: Россия продолжит переводить расчеты за энергоресурсы на нацвалюты
Вице-премьер Новак заявил о планах России перевести расчеты за энергоресурсы в нацвалюты
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Россия продолжит переводит расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот опубликовал в Telegram-канале
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"Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию доллара или евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах мы переходим только фактически на национальные валюты. И здесь востребованы юань, востребован рубль. Этот вектор будет продолжен", — сказал он.
По словам вице-премьера, сейчас Китай рассчитывается в юанях за газ и частично за нефть, идут расчеты и в рублях.
"Будем продолжать совершенствовать эти взаиморасчеты в национальных валютах", - добавил Новак.
По информации Центробанка, в прошлом году доля доллара и евро в расчетах за российский экспорт упала с 87 до 48 процентов, впервые с 2013 года оказавшись ниже 50-процентной отметки. При этом значительно выросла доля рубля и юаня — до 34 и 16 процентов соответственно (в 2013-м на российскую валюту приходилось 10,2 процента, а на китайскую — всего 0,5 процента).
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