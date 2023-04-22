https://ria.ru/20230422/protest-1867130749.html

В Тель-Авиве проходит масштабная акция протеста против судебной реформы

В Тель-Авиве проходит масштабная акция протеста против судебной реформы - РИА Новости, 22.04.2023

В Тель-Авиве проходит масштабная акция протеста против судебной реформы

Масштабная акция протеста против судебной реформы правительства, которая ранее была приостановлена, в очередной раз проходит в Тель-Авиве, сообщает... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T22:18

2023-04-22T22:18

2023-04-22T22:18

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тель-авив

израиль

хайфа

биньямин нетаньяху

кнессет израиля

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Масштабная акция протеста против судебной реформы правительства, которая ранее была приостановлена, в очередной раз проходит в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. В городе перекрыты центральные улицы, а на месте демонстраций дежурит полиция. Массовые стихийные протесты в Израиле против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху проходят уже шестнадцатую неделю подряд. В эту субботу протесты прошли в Хайфе, Ашдоде, Беэр-Шеве и других крупных израильских городах. Нетаньяху в конце марта объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Дальнейшее обсуждение реформы в парламенте начнется во время летней сессии Кнессета. Тем не менее, организаторы протестов, опасаясь, что противоречивый закон, предоставляющий коалиции контроль над назначениями судей, может быть оперативно вынесен на голосование, пообещали продолжать организовывать демонстрации до тех пор, пока реформа не будет полностью отклонена.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

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в мире, тель-авив, израиль, хайфа, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле