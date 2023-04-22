https://ria.ru/20230422/protest-1867080391.html

В Кривом Роге родственники украинских военных вышли на акцию протеста

В Кривом Роге родственники украинских военных вышли на акцию протеста - РИА Новости, 22.04.2023

В Кривом Роге родственники украинских военных вышли на акцию протеста

В Кривом Роге родственники украинских военнослужащих устроили акцию протеста, пишет в Telegram-канале украинское издание "Вести". РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:48

2023-04-22T14:48

2023-04-22T16:22

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Кривом Роге родственники украинских военнослужащих устроили акцию протеста, пишет в Telegram-канале украинское издание "Вести". "Митингующие жалуются на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, на плохие условия службы и отношение командования к военнослужащим", — говорится в сообщении. Издание опубликовало также видео, на котором люди скандируют "Позор!" и рассказывают, что их родных бросили на передовую без надлежащего материального обеспечения. "Это вышли родители и родственники за своими парнями, которых бросили на фронт <...> без ничего", — сказала одна из участниц митинга.Некоторые транспаранты посвящены начальнику военной администрации Кривого Рога Александру Вилкулу. "Продаю все и всех за деньги. Обращаться — Вилкул и их компания", — гласит надпись.Бойцы ВСУ зачастую жалуются на то, что командование бросает их на передовую без подготовки и достаточного вооружения, на задержки зарплаты, на нехватку боеприпасов и на то, что командиры порой скрывают потери, из-за чего родные погибших не могут получить положенные им выплаты.

https://ria.ru/20230422/ukraina-1867077444.html

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в мире, кривой рог, украина, александр вилкул, днепропетровская область