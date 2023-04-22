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В одном из округов Приамурья ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 22.04.2023
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06:55 22.04.2023 (обновлено: 07:16 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/priamure-1867039422.html
В одном из округов Приамурья ввели особый противопожарный режим
В одном из округов Приамурья ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 22.04.2023
В одном из округов Приамурья ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим ввели в Сковородинском округе Амурской области, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T06:55
2023-04-22T07:16
происшествия
амурская область
селемджинский район
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Сковородинском округе Амурской области, сообщает администрация муниципалитета. "В Сковородинском округе ввели особый противопожарный режим. Действует он с 21 апреля. Это значит, что запрещены любые мероприятия с огнем: разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, порубочных остатков. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрено наказание от 10 до 800 тысяч рублей", - сообщает администрация округа в своем телеграм-канале в субботу. По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, за прошедшие сутки на территории области был зафиксирован один природный пожар в Шимановском округе. Возгорание в пяти километрах от села Светильное обнаружил машинист поезда в пятницу вечером. На тушение выдвинулись сотрудники Шимановского лесхоза. Около полуночи по местному времени на площади три гектара огонь был ликвидирован. По состоянию на утро субботы на территории области природных пожаров не зарегистрировано, уточняет центр. По данным областного ГАУ "Амурская авиабаза", в субботу на территории области третий класс пожарной опасности сохраняется в Мазановском и Селемджинском районах, второй – в Шимановском округе. Первый класс действует в 14 муниципальных образованиях. Отмечается, что в Приамурье в 26 муниципальных образованиях установлен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим.
https://ria.ru/20230419/priamure-1866273252.html
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амурская область
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происшествия, амурская область, селемджинский район
Происшествия, Амурская область, Селемджинский район
В одном из округов Приамурья ввели особый противопожарный режим

В Сковородинском округе Приамурья ввели особый противопожарный режим

© РИА НовостиЛеса Приамурья
Леса Приамурья - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости
Леса Приамурья. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Сковородинском округе Амурской области, сообщает администрация муниципалитета.
"В Сковородинском округе ввели особый противопожарный режим. Действует он с 21 апреля. Это значит, что запрещены любые мероприятия с огнем: разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, порубочных остатков. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрено наказание от 10 до 800 тысяч рублей", - сообщает администрация округа в своем телеграм-канале в субботу.
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По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, за прошедшие сутки на территории области был зафиксирован один природный пожар в Шимановском округе. Возгорание в пяти километрах от села Светильное обнаружил машинист поезда в пятницу вечером. На тушение выдвинулись сотрудники Шимановского лесхоза. Около полуночи по местному времени на площади три гектара огонь был ликвидирован.
По состоянию на утро субботы на территории области природных пожаров не зарегистрировано, уточняет центр.
По данным областного ГАУ "Амурская авиабаза", в субботу на территории области третий класс пожарной опасности сохраняется в Мазановском и Селемджинском районах, второй – в Шимановском округе. Первый класс действует в 14 муниципальных образованиях.
Отмечается, что в Приамурье в 26 муниципальных образованиях установлен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим.
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ПроисшествияАмурская областьСелемджинский район
 
 
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