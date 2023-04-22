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Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия - РИА Новости, 22.04.2023
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01:15 22.04.2023 (обновлено: 08:21 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/pensiya-1867028580.html
Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия
Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия - РИА Новости, 22.04.2023
Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия
Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T01:15
2023-04-22T08:21
общество
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсии
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию, рассказал в интервью агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники летно-испытательного состава имеют право на получение дополнительной пенсии, однако и для них есть определенные условия, отметил эксперт.Порядок расчета пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и ее размер. Надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых им приходилось работать.
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общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсии
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсии
Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия

Виноградов: наибольшая пенсия ждет работников тяжелых профессий и жителей Крайнего Севера

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию, рассказал в интервью агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники летно-испытательного состава имеют право на получение дополнительной пенсии, однако и для них есть определенные условия, отметил эксперт.
«
"Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев", — уточнил Виноградов.
Порядок расчета пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и ее размер. Надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых им приходилось работать.
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