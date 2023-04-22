https://ria.ru/20230422/pensiya-1867028580.html

Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия

Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия - РИА Новости, 22.04.2023

Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия

Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T01:15

2023-04-22T01:15

2023-04-22T08:21

общество

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсии

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию, рассказал в интервью агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники летно-испытательного состава имеют право на получение дополнительной пенсии, однако и для них есть определенные условия, отметил эксперт.Порядок расчета пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и ее размер. Надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых им приходилось работать.

https://ria.ru/20221227/pensiya-1841538980.html

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общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсии