https://ria.ru/20230422/pensiya-1867028580.html
Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия
Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия - РИА Новости, 22.04.2023
Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия
Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T01:15
2023-04-22T01:15
2023-04-22T08:21
общество
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1665e12f9f8c01541af00c7efffd420d.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию, рассказал в интервью агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники летно-испытательного состава имеют право на получение дополнительной пенсии, однако и для них есть определенные условия, отметил эксперт.Порядок расчета пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и ее размер. Надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых им приходилось работать.
https://ria.ru/20221227/pensiya-1841538980.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a32588e33f752cac86e06c1365c01e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсии
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсии
Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия
Виноградов: наибольшая пенсия ждет работников тяжелых профессий и жителей Крайнего Севера