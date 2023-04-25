https://ria.ru/20230425/pensii-1867694740.html

Индексация пенсий в 2023 году: даты, размеры, порядок перерасчета

Индексация пенсий неработающим и работающим пенсионерам в 2023

Индексация пенсий в 2023 году: даты, размеры, порядок перерасчета

Индексация пенсии - ежегодное увеличение размера пенсионных выплат в соответствии с уровнем инфляции. Ожидает ли повышение пенсии работающих и неработающих... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:52

2023-04-25T18:52

2023-04-25T20:41

россия

пенсия

пенсионеры

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Индексация пенсии - ежегодное увеличение размера пенсионных выплат в соответствии с уровнем инфляции. Ожидает ли повышение пенсии работающих и неработающих пенсионеров в 2023 году, на сколько процентов увеличились социальная и страховая части пенсии и какую сумму будут получать инвалиды и военные пенсионеры, - в материале РИА Новости.Индексация пенсии в 2023 годуИндексация пенсии - это увеличение ее с учетом инфляции, такое систематическое повышение позволяет поднять пенсию до установленного прожиточного минимума. Для пенсионеров базовый прожиточный минимум в 2023 году определен в размере 12 363 рубля, если пенсионное пособие гражданина меньше - ему положена доплата. Размер индексации зависит от вида получаемой пенсии и проводится государством несколько раз в год.- Социальная пенсия - это федеральная денежная выплата для нетрудоспособных граждан и для тех, у кого нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно для назначения других видов пенсии, - объясняет Ирина Смирнова, управляющий владелец группы компаний "Ваш Бухгалтер".По словам эксперта, она выплачивается:Страховая пенсия назначается неработающим пенсионерам, накопившим достаточный трудовой стаж. Эта выплата состоит из базовой (фиксированной) и индивидуальной части. При расчете индивидуальной части учитываются ежегодно начислявшиеся пенсионные баллы.Количество полученных баллов прямо пропорционально будущей пенсии. Один балл в 2023 году равен 123,77 руб. Максимально за год можно получить 10 баллов (это плюс 1237,7 руб. к ежемесячному размеру будущей пенсии).Даты индексацийПо словам Александра Жалнина, руководителя гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры", в 2023 году индексация выплат производится в несколько этапов:При этом индивидуальный график индексации у каждого пенсионера разный и зависит от того, какие именно виды пенсий он получает.На сколько повысилась пенсия- С 1 января 2023 года на 4,8% были повышены страховые пенсии неработающим пенсионерам. С 1 февраля увеличились выплаты льготникам - ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, блокадникам, ветеранам боевых действий. 1 апреля 2023 года прошла индексациявыплат по государственному пенсионному обеспечению: социальные пенсии, пенсии госслужащих. Размер индексации составил 3.3%. Это определено решением правительства. Таким образом, прибавка к минимальной пенсии по старости составила 228,52 руб. К пенсиям детям-инвалидам и по инвалидности с детства 1 группы - 548,44 руб. К пенсиям детям-инвалидам и инвалидности с детства 2 группы - 457,04 руб. Пенсионеры Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС также получили индексацию в этом же размере. В августе проходит "корректировка" пенсии. Эта процедура затрагивает работающих пенсионеров. Происходит перерасчёт пенсии за счет средств работодателей, он выражается в баллах, которые затем превращаются в рубли, - рассказывает Елена Григорьева, замдекана по науке экономического факультета РУДН.По словам Натальи Починок, члена Общественной палаты РФ, главы комиссии по социальной политике, в общей сложности с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 года социальные пенсии увеличились на 13,3%. Это самая крупная индексация за все предшествующие годы. Размер региональной доплаты к страховой пенсии до прожиточного минимума оставлен с прошлого года, даже если с ней после индексации пенсия будет превышать прожиточный минимум. Социальные выплаты увеличились с 1 февраля 2023 года на 11,9% — в соответствии с уровнем инфляции в 2022 году.Для неработающих пенсионеровВ результате индексации с 1 января 2023 года страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4.8% размер фиксированной выплаты к такой пенсии стал равен 7567,33 рубля.Для работающих пенсионеровНачиная с 2016 года работающим пенсионерам перестали ежегодно индексировать пенсии на фиксированный процент."Вместо индексации трудоустроенные пенсионеры получают ежегодный перерасчет на основе накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Размер прибавки определяется в индивидуальном порядке. Он зависит от года выхода на пенсию и заработной платы за прошедший год. Например, пенсионер, вышедший на пенсию в 2021 году, максимально сможет получить прибавку 296,58 руб.", - говорит Александр Жалнин.По словам Ирины Смирновой, в СФР такой перерасчет делают 1 августа каждого года. Чем больше работающий пенсионер зарабатывает, тем выше количество его пенсионных баллов. Но действует ограничение: пенсионный коэффициент не увеличивается больше, чем в 3 раза. То есть если стоимость одного пенсионного балла в 2023 году равна 123,77 руб., то максимальный размер коэффициента для работающего пенсионера — 371,31 руб..Для военныхВоенная пенсия исчисляется исходя из денежного довольствия военнослужащего. Предполагается, что с 1 октября 2023 года будет произведена индексация на 10.5%.- Минимальный размер военной пенсии определяется исходя из расчетного размера пенсии, который устанавливается в социальной пенсии по старости. Соответственно, размер военных пенсий пересматривается одновременно с индексацией размера социальной. С 1 апреля 2023 года она равна 7153,33 руб., - объясняет Александр Жалнин.Для инвалидовС 1 апреля 2023 года размер социальной пенсии по инвалидности был проиндексирован на 3,3%. Ее размер без учета районных коэффициентов составляет:Средний размер пенсииПо словам Александра Жалнина, размер пенсии зависит от ее вида и некоторых других факторов. Так, средний размер военных пенсий в 2023 году составит примерно 41,9 тысячи руб. При этом у конкретного пенсионера размер выплаты может быть больше или меньше, но не ниже прожиточного минимума.- Например, пенсия по старости в 2023 году выросла с 6924,81 руб. до 7153,33 руб. По подсчетам Министерства труда, с учетом проиндексированной базовой части, средняя страховая пенсия к концу текущего года должна составлять 21 864 руб. Вдвое вырастет фиксированная часть страховых пенсий для пенсионеров, достигших 80-ти лет, и для тех, кто отработал в условиях Крайнего Севера более 15 лет, - рассказывает Ирина Смирнова.Наталья Починок уточняет, что количество пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде России по состоянию на 1 января 2023 года составило 41,78 млн человек, снизившись за год на 0,6%, или 232 тыс. человек. При этом размер средней пенсии в России за год вырос на 14% - до 20,7 тыс. рублей. Это следует из данных фонда.Как получить повышенную пенсию работающему пенсионеруРаботающий пенсионер может увеличить размер страховой пенсии только путем ее перерасчета, исходя из заработка, с которого работодатель уплачивал страховые взносы в прошлом году.- Перерасчет производится автоматически в беззаявительном порядке с 1 августа каждого года. Обращаться в Социальный фонд России и подавать какие-либо заявления не нужно. В зависимости от размера заработной платы и, соответственно, уплаченных страховых взносов начисляются пенсионные баллы - индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Накопленные ИПК умножаются на установленную для них стоимость, и полученный результат выступает в качестве ежегодной прибавки. Следует отметить, что для работающих пенсионеров предусмотрены существенные ограничения. Так, максимально за год можно учесть не более 3 ИПК. Кроме этого, их номинал определяется моментом выхода на пенсию - баллы пересчитываются в рубли не по текущей стоимости, а по установленной в год выхода на пенсию. Например, человек, вышедший на пенсию в 2016 году и накопивший максимальное количество баллов в 2022 году, с 1 августа 2023 года получит прибавку чуть более 222 рублей, - объясняет Александр Жалнин.По словам Натальи Починок, повысить пенсию можно после увольнения. По закону пенсионерам, которые ушли с работы, размер страховой пенсии рассчитывают с учетом пропущенных ежегодных индексаций начиная с первого числа месяца, который следует за месяцем увольнения. При этом, исходя из установленного порядка перерасчета, пенсия в большем размере фактически будет выплачиваться только через три месяца после увольнения. Если гражданин вновь устроится на работу, у него будет пенсия в повышенном размере — та сумма, которую он получал за день до принятия на работу. Таким образом, чтобы увеличить размер своей пенсии, вы можете уволиться с работы, дождаться перерасчета с учетом индексаций и снова устроиться на работу.- Поэтому посчитайте, что вам выгоднее: продолжать работать и получать зарплату и страховую пенсию без индексации или уволиться, дождаться перерасчета и вновь трудоустроиться, чтобы получать зарплату и пенсию в повышенном размере. Это зависит от того, сколько времени вы еще в принципе планируете трудиться, - говорит эксперт.

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, пенсия, пенсионеры