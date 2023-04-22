https://ria.ru/20230422/natsizm-1867054457.html
Нацизм находит последователей в просвещенных странах, заявил Лукашенко
Нацизм находит последователей в просвещенных странах, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.04.2023
Нацизм находит последователей в просвещенных странах, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об опасности возрождения антигуманных и бесчеловечных идеологий, подчеркнув, что сегодня идеи нацизма находят... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T10:01
2023-04-22T10:01
2023-04-22T10:01
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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кпрф
пекин
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МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об опасности возрождения антигуманных и бесчеловечных идеологий, подчеркнув, что сегодня идеи нацизма находят новых последователей в самых просвещенных странах мира. Как сообщила пресс-службы главы белорусского государства, данное заявление содержится в направленном Лукашенко участникам антифашистского форума "Задачи Международного коммунистического движения в борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы человечеству" приветствии. "Вы поставили перед собой благородную цель - предупредить человечество об опасности очередной мировой катастрофы, одним из проявлений которой становится возрождение самых антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик. Казалось бы навсегда оставленные в прошлом идеи нацизма находят сегодня новых последователей в самых просвещенных странах мира", - процитировали приветствие в пресс-службе. В нем Лукашенко высказал мнение, что "голос сторонников коммунистических идей в борьбе за право каждого человека на мир и созидательный труд должен звучать настойчиво и бескомпромиссно". Глава государства выразил уверенность, что усилия участников форума будут и впредь направлены на претворение в жизнь принципов равенства, братства и справедливости. Лукашенко пожелал участникам мероприятия успешной работы и достижения поставленных целей. Международный антифашистский форум пройдет в Минске 22 апреля, в мероприятии примет участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он ранее говорил, что в антифашистском форуме в Минске будет участвовать более 50 стран - "от Пекина до Гаваны".
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, геннадий зюганов, кпрф, пекин
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Геннадий Зюганов, КПРФ, Пекин
Нацизм находит последователей в просвещенных странах, заявил Лукашенко
Лукашенко: идеи нацизма находят последователей в самых просвещенных странах мира
МИНСК, 22 апр – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об опасности возрождения антигуманных и бесчеловечных идеологий, подчеркнув
, что сегодня идеи нацизма находят новых последователей в самых просвещенных странах мира.
Как сообщила пресс-службы главы белорусского государства, данное заявление содержится в направленном Лукашенко участникам антифашистского форума "Задачи Международного коммунистического движения в борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы человечеству" приветствии.
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"Вы поставили перед собой благородную цель - предупредить человечество об опасности очередной мировой катастрофы, одним из проявлений которой становится возрождение самых антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик. Казалось бы навсегда оставленные в прошлом идеи нацизма находят сегодня новых последователей в самых просвещенных странах мира", - процитировали приветствие в пресс-службе.
В нем Лукашенко высказал мнение, что "голос сторонников коммунистических идей в борьбе за право каждого человека на мир и созидательный труд должен звучать настойчиво и бескомпромиссно".
Глава государства выразил уверенность, что усилия участников форума будут и впредь направлены на претворение в жизнь принципов равенства, братства и справедливости. Лукашенко пожелал участникам мероприятия успешной работы и достижения поставленных целей.
Международный антифашистский форум пройдет в Минске
22 апреля, в мероприятии примет участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов
. Он ранее говорил, что в антифашистском форуме в Минске будет участвовать более 50 стран - "от Пекина
до Гаваны".
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