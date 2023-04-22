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В Госдуме заявили, что НАТО не нуждается в членстве Украины - РИА Новости, 22.04.2023
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15:03 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/nato-1867082434.html
В Госдуме заявили, что НАТО не нуждается в членстве Украины
В Госдуме заявили, что НАТО не нуждается в членстве Украины - РИА Новости, 22.04.2023
В Госдуме заявили, что НАТО не нуждается в членстве Украины
НАТО не нужно членство Украины, альянс устраивает нынешнее положение, которое позволяет контролировать страну без применения принципа коллективной обороны,... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:03
2023-04-22T15:03
в мире
украина
константин затулин
йенс столтенберг
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. НАТО не нужно членство Украины, альянс устраивает нынешнее положение, которое позволяет контролировать страну без применения принципа коллективной обороны, заявил РИА Новости депутат Госдумы Константин Затулин. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. "Я думаю, что НАТО не нужно, тем более, когда ведутся военные действия, чтобы Украина становилась членом альянса. В этом случае на Украину автоматически распространяется статья 5 Вашингтонского договора. Автоматизм, чтобы защищать Украину всеми силами, на самом деле в НАТО не хотят оформлять, потому что им удобно и без этого", - сказал Затулин. По его словам, Украина подконтрольна НАТО и без официального членства. "Никакой проблемы для НАТО, чтобы заставлять Украину делать то, что она делает, нет. Украина будет на постоянной игле у НАТО в вопросах вооружения, а это еще одна дополнительная возможность держать ее на поводке. Зачем им брать какие-то обязательства в отношении Украины, если она и так готова плясать босяком", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230422/nato-1867065725.html
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в мире, украина, константин затулин, йенс столтенберг, нато, госдума рф
В мире, Украина, Константин Затулин, Йенс Столтенберг, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что НАТО не нуждается в членстве Украины

Депутат ГД Затулин: НАТО не нужно членство Украины, поскольку Киев подконтролен альянсу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. НАТО не нужно членство Украины, альянс устраивает нынешнее положение, которое позволяет контролировать страну без применения принципа коллективной обороны, заявил РИА Новости депутат Госдумы Константин Затулин.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
"Я думаю, что НАТО не нужно, тем более, когда ведутся военные действия, чтобы Украина становилась членом альянса. В этом случае на Украину автоматически распространяется статья 5 Вашингтонского договора. Автоматизм, чтобы защищать Украину всеми силами, на самом деле в НАТО не хотят оформлять, потому что им удобно и без этого", - сказал Затулин.
По его словам, Украина подконтрольна НАТО и без официального членства.
"Никакой проблемы для НАТО, чтобы заставлять Украину делать то, что она делает, нет. Украина будет на постоянной игле у НАТО в вопросах вооружения, а это еще одна дополнительная возможность держать ее на поводке. Зачем им брать какие-то обязательства в отношении Украины, если она и так готова плясать босяком", - подчеркнул депутат.
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