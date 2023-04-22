https://ria.ru/20230422/nato-1867065725.html

Бывший премьер Словакии назвал членство Украины в НАТО худшим решением

Бывший премьер Словакии назвал членство Украины в НАТО худшим решением - РИА Новости, 22.04.2023

Бывший премьер Словакии назвал членство Украины в НАТО худшим решением

Сторонники присоединения Украины к НАТО стремятся спровоцировать прямое военное столкновение с Россией, заявил бывший премьер-министр Словакии, лидер партии... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T12:12

2023-04-22T12:12

2023-04-22T13:09

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роберт фицо

виктор орбан

киев

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БРАТИСЛАВА, 22 апр — РИА Новости. Сторонники присоединения Украины к НАТО стремятся спровоцировать прямое военное столкновение с Россией, заявил бывший премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо. "Членство Украины в НАТО считаем худшим возможным решением, эскалацией напряженности, неуважением соглашений, которые США с Россией заключили в 1990-х годах. Только те, кто хочет открытого военного конфликта НАТО с Россией, может поддерживать членство Украины", — написал он в соцсети. На этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг побывал в Киеве, где заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс и что с этим "согласны все союзники". Эти слова вызвали удивление у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как отметили в российском МИД, НАТО ставит себе целью победу над Россией и обещает Киеву членство, чтобы мотивировать его. Но это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности.В Москве не раз заявляли, что именно ориентация Украины на вступление в альянс стала одной из причин начала военной спецоперации.

https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1867013348.html

https://ria.ru/20230421/nato-1866987280.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, словакия, йенс столтенберг, роберт фицо, виктор орбан, киев, нато