https://ria.ru/20230422/nato-1867065725.html
Бывший премьер Словакии назвал членство Украины в НАТО худшим решением
Бывший премьер Словакии назвал членство Украины в НАТО худшим решением - РИА Новости, 22.04.2023
Бывший премьер Словакии назвал членство Украины в НАТО худшим решением
Сторонники присоединения Украины к НАТО стремятся спровоцировать прямое военное столкновение с Россией, заявил бывший премьер-министр Словакии, лидер партии... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:12
2023-04-22T12:12
2023-04-22T13:09
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БРАТИСЛАВА, 22 апр — РИА Новости. Сторонники присоединения Украины к НАТО стремятся спровоцировать прямое военное столкновение с Россией, заявил бывший премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо. "Членство Украины в НАТО считаем худшим возможным решением, эскалацией напряженности, неуважением соглашений, которые США с Россией заключили в 1990-х годах. Только те, кто хочет открытого военного конфликта НАТО с Россией, может поддерживать членство Украины", — написал он в соцсети. На этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг побывал в Киеве, где заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс и что с этим "согласны все союзники". Эти слова вызвали удивление у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как отметили в российском МИД, НАТО ставит себе целью победу над Россией и обещает Киеву членство, чтобы мотивировать его. Но это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности.В Москве не раз заявляли, что именно ориентация Украины на вступление в альянс стала одной из причин начала военной спецоперации.
https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1867013348.html
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РИА Новости
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В мире, Россия, Украина, Словакия, Йенс Столтенберг, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Киев, НАТО
Бывший премьер Словакии назвал членство Украины в НАТО худшим решением
Экс-премьер Словакии Фицо назвал членство Украины в НАТО худшим из возможных решений