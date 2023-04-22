https://ria.ru/20230422/melnik-1867086297.html
"Это оскорбительно". Немцев шокировало новое требование Киева
"Это оскорбительно". Немцев шокировало новое требование Киева - РИА Новости, 22.04.2023
"Это оскорбительно". Немцев шокировало новое требование Киева
Немецких пользователей Twitter возмутил выпад заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника в адрес Берлина по поводу военных поставок. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:36
2023-04-22T15:36
2023-04-22T16:36
в мире
германия
киев
украина
андрей мельник
борис писториус
олаф шольц
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_0:241:3036:1948_1920x0_80_0_0_b2a4802ef8951d03c103baa2b8dc996a.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Немецких пользователей Twitter возмутил выпад заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника в адрес Берлина по поводу военных поставок.Украинский дипломат потребовал не затягивать с решением о передаче Киеву истребителей Tornado и Eurofighter и не согласился с министром обороны Борисом Писториусом, который считает их неподходящими для ВСУ."Вы, наглые украинцы, должны перестать изображать свою страну такой, какой вы хотели бы ее видеть. Большинство людей не хотят новых поставок оружия, потому что это подстегнет разрушительную эскалацию", — написал читатель."Я только и слышу от вас возмущение и критику, вы ни слова благодарности не сказали, хотя из-за вас Берлин перешел все мыслимые красные линии", — добавил второй."Мы вообще не обязаны вам ничего поставлять, никогда не забывайте об этом", — предупредили в комментариях."Ваши слова неуместны и оскорбительны, Германия не хочет эскалации, к которой вы так стремитесь", — поделился мнением еще один пользователь."Вам все еще нужно обучиться этикету и основам делового общения. Ваш тон недопустим, ваше поведение недостойно звания дипломата", — заключили читатели.Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20230207/melnik-1850168912.html
https://ria.ru/20230421/zakharova-1867021043.html
https://ria.ru/20230421/zerno-1866705497.html
германия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_93a16c47f5b5e1b021f83e9c667cd49a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, киев, украина, андрей мельник, борис писториус, олаф шольц, twitter, вооруженные силы украины, eurofighter typhoon
В мире, Германия, Киев, Украина, Андрей Мельник, Борис Писториус, Олаф Шольц, Twitter, Вооруженные силы Украины, Eurofighter Typhoon
"Это оскорбительно". Немцев шокировало новое требование Киева
Немецких пользователей Twitter возмутили слова Мельника о немецких истребителях для ВСУ
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Немецких пользователей Twitter
возмутил выпад заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника в адрес Берлина по поводу военных поставок.
Украинский дипломат потребовал не затягивать с решением о передаче Киеву истребителей Tornado и Eurofighter и не согласился с министром обороны Борисом Писториусом
, который считает их неподходящими для ВСУ.
Американский политик ответил на призыв Мельника передать Киеву истребители
"Вы, наглые украинцы, должны перестать изображать свою страну такой, какой вы хотели бы ее видеть. Большинство людей не хотят новых поставок оружия, потому что это подстегнет разрушительную эскалацию", — написал читатель.
"Я только и слышу от вас возмущение и критику, вы ни слова благодарности не сказали, хотя из-за вас Берлин перешел все мыслимые красные линии", — добавил второй.
"Мы вообще не обязаны вам ничего поставлять, никогда не забывайте об этом", — предупредили в комментариях.
Захарова ответила на слова Писториуса об ударах ВСУ по России
"Ваши слова неуместны и оскорбительны, Германия не хочет эскалации, к которой вы так стремитесь", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вам все еще нужно обучиться этикету и основам делового общения. Ваш тон недопустим, ваше поведение недостойно звания дипломата", — заключили читатели.
Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца
обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска
в ответ на предложенный им план мира между Россией
и Украиной.
Выходят из-под контроля. Украина снова подставила ЕС