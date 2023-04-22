https://ria.ru/20230422/melnik-1867086297.html

"Это оскорбительно". Немцев шокировало новое требование Киева

"Это оскорбительно". Немцев шокировало новое требование Киева - РИА Новости, 22.04.2023

"Это оскорбительно". Немцев шокировало новое требование Киева

Немецких пользователей Twitter возмутил выпад заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника в адрес Берлина по поводу военных поставок. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:36

2023-04-22T15:36

2023-04-22T16:36

в мире

германия

киев

украина

андрей мельник

борис писториус

олаф шольц

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_0:241:3036:1948_1920x0_80_0_0_b2a4802ef8951d03c103baa2b8dc996a.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Немецких пользователей Twitter возмутил выпад заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника в адрес Берлина по поводу военных поставок.Украинский дипломат потребовал не затягивать с решением о передаче Киеву истребителей Tornado и Eurofighter и не согласился с министром обороны Борисом Писториусом, который считает их неподходящими для ВСУ."Вы, наглые украинцы, должны перестать изображать свою страну такой, какой вы хотели бы ее видеть. Большинство людей не хотят новых поставок оружия, потому что это подстегнет разрушительную эскалацию", — написал читатель."Я только и слышу от вас возмущение и критику, вы ни слова благодарности не сказали, хотя из-за вас Берлин перешел все мыслимые красные линии", — добавил второй."Мы вообще не обязаны вам ничего поставлять, никогда не забывайте об этом", — предупредили в комментариях."Ваши слова неуместны и оскорбительны, Германия не хочет эскалации, к которой вы так стремитесь", — поделился мнением еще один пользователь."Вам все еще нужно обучиться этикету и основам делового общения. Ваш тон недопустим, ваше поведение недостойно звания дипломата", — заключили читатели.Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20230207/melnik-1850168912.html

https://ria.ru/20230421/zakharova-1867021043.html

https://ria.ru/20230421/zerno-1866705497.html

германия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, киев, украина, андрей мельник, борис писториус, олаф шольц, twitter, вооруженные силы украины, eurofighter typhoon