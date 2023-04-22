https://ria.ru/20230422/krym-1867055978.html
В Крыму сработала система ПВО
В Крыму сработала система ПВО - РИА Новости, 22.04.2023
В Крыму сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны отработала в Крыму, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T10:17
2023-04-22T10:17
2023-04-22T10:51
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
пво вс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Система противовоздушной обороны отработала в Крыму, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. "В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет", — написал он.Глава республики призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Крым постоянно подвергается атакам украинских дронов. А 8 апреля над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины. На полуострове действует высокий, желтый уровень террористической опасности. В феврале его продлили бессрочно.
https://ria.ru/20230421/pvo-1866905269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым, пво вс россии
Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Республика Крым, ПВО ВС России
В Крыму сработала система ПВО
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о сработавшей в небе над республикой системе ПВО