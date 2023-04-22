https://ria.ru/20230422/krym-1867055978.html

В Крыму сработала система ПВО

В Крыму сработала система ПВО - РИА Новости, 22.04.2023

В Крыму сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны отработала в Крыму, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T10:17

2023-04-22T10:17

2023-04-22T10:51

сергей аксенов (политик)

безопасность

республика крым

пво вс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Система противовоздушной обороны отработала в Крыму, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. "В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет", — написал он.Глава республики призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Крым постоянно подвергается атакам украинских дронов. А 8 апреля над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины. На полуострове действует высокий, желтый уровень террористической опасности. В феврале его продлили бессрочно.

https://ria.ru/20230421/pvo-1866905269.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым, пво вс россии