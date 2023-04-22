Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сработала система ПВО - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 22.04.2023 (обновлено: 10:51 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/krym-1867055978.html
В Крыму сработала система ПВО
В Крыму сработала система ПВО - РИА Новости, 22.04.2023
В Крыму сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны отработала в Крыму, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T10:17
2023-04-22T10:51
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
пво вс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384138_0:98:3112:1848_1920x0_80_0_0_2103750091023d39c2a9e66739153d43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Система противовоздушной обороны отработала в Крыму, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. "В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет", — написал он.Глава республики призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Крым постоянно подвергается атакам украинских дронов. А 8 апреля над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины. На полуострове действует высокий, желтый уровень террористической опасности. В феврале его продлили бессрочно.
https://ria.ru/20230421/pvo-1866905269.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384138_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_b4b45bf708515c42373769923d7cbfc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым, пво вс россии
Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Республика Крым, ПВО ВС России
В Крыму сработала система ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о сработавшей в небе над республикой системе ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3"
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3"
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Система противовоздушной обороны отработала в Крыму, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет", — написал он.
Глава республики призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Крым постоянно подвергается атакам украинских дронов. А 8 апреля над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины.
На полуострове действует высокий, желтый уровень террористической опасности. В феврале его продлили бессрочно.
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Германия опровергла сообщения о скором выводе систем ПВО Польши и Словакии
Вчера, 14:29
 
Сергей Аксенов (политик)БезопасностьРеспублика КрымПВО ВС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала