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Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины - РИА Новости, 08.04.2023
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11:38 08.04.2023 (обновлено: 12:13 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/raketa-1863945161.html
Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины
Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины - РИА Новости, 08.04.2023
Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины
Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:38
2023-04-08T12:13
украина
происшествия
феодосия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.Обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет, заявил советник Аксенова Олег Крючков.Украинские власти неоднократно заявляли о своем желании напасть на Крым.В России в ответ не раз предупреждали, что атака на полуостров станет для Киева губительной. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, возможная атака в этом направлении будет означать эскалацию конфликта, за которой последует "неизбежное возмездие" с применением любых видов оружия.
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украина
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украина, происшествия, феодосия, сергей аксенов (политик)
Украина, Происшествия, Феодосия, Сергей Аксенов (политик)
Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины

Глава Крыма Аксенов заявил, что над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Феодосия. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.
«
"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", — написал он.
Обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет, заявил советник Аксенова Олег Крючков.
Украинские власти неоднократно заявляли о своем желании напасть на Крым.
В России в ответ не раз предупреждали, что атака на полуостров станет для Киева губительной. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, возможная атака в этом направлении будет означать эскалацию конфликта, за которой последует "неизбежное возмездие" с применением любых видов оружия.
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