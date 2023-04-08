https://ria.ru/20230408/raketa-1863945161.html

Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины

Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины - РИА Новости, 08.04.2023

Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины

Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:38

2023-04-08T11:38

2023-04-08T12:13

украина

происшествия

феодосия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.Обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет, заявил советник Аксенова Олег Крючков.Украинские власти неоднократно заявляли о своем желании напасть на Крым.В России в ответ не раз предупреждали, что атака на полуостров станет для Киева губительной. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, возможная атака в этом направлении будет означать эскалацию конфликта, за которой последует "неизбежное возмездие" с применением любых видов оружия.

https://ria.ru/20230403/pvo-1862547993.html

украина

феодосия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, происшествия, феодосия, сергей аксенов (политик)