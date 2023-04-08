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Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины
Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины - РИА Новости, 08.04.2023
Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины
Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:38
2023-04-08T11:38
2023-04-08T12:13
украина
происшествия
феодосия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.Обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет, заявил советник Аксенова Олег Крючков.Украинские власти неоднократно заявляли о своем желании напасть на Крым.В России в ответ не раз предупреждали, что атака на полуостров станет для Киева губительной. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, возможная атака в этом направлении будет означать эскалацию конфликта, за которой последует "неизбежное возмездие" с применением любых видов оружия.
https://ria.ru/20230403/pvo-1862547993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, происшествия, феодосия, сергей аксенов (политик)
Украина, Происшествия, Феодосия, Сергей Аксенов (политик)
Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины
Глава Крыма Аксенов заявил, что над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету