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Эксперты рассказали, как вырос спрос на Крым на майские праздники - РИА Новости, 22.04.2023
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Туризм
 
02:20 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/krym-1866944923.html
Эксперты рассказали, как вырос спрос на Крым на майские праздники
Эксперты рассказали, как вырос спрос на Крым на майские праздники - РИА Новости, 22.04.2023
Эксперты рассказали, как вырос спрос на Крым на майские праздники
Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции вице-президент... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T02:20
2023-04-22T02:20
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
юрий барзыкин
российский союз туриндустрии (рст)
отдых в россии
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Крым, который в прошлом году потерял порядка 30 процентов, по разным оценкам, в этом году в бронированиях добавил 15. Хотя общие потери все равно будут", — сказал он, отвечая на вопрос, куда планируют россияне отправиться на майские праздники. По словам вице-президента РСТ, спрос на Санкт-Петербург, включая Карелию, на этот период вырос на 10-15 процентов. Популярны также Москва, Подмосковье, Золотое кольцо. По его данным, продолжает быть востребованным Северный Кавказ. "Конечно, не хватает средств размещения. Хотя Дагестан набрал более 30 процентов в плюс", - пояснил он. Барзыкин также рассказал, что средний чек на отдых по России немного ниже прошлого года и составляет порядка 40 тысяч рублей на человека. "С одной стороны, размещение (подорожало - Прим. ред.) на 10-15 процентов, в пиковые даты плюс 20 процентов (на майские или июль-август - Прим. ред.). Перелет по стране в целом на уровне прошлого года и даже спецпредложений больше, потому что избыточность бортов", — указал он. Барзыкин уточнил, что в основном цены на отдых по России выросли на уровень инфляции. "Связано это с тем, что не хотят потерять потребителя, потому что люди не готовы платить больше", — пояснил он. По информации вице-президента РСТ, увеличилась и популярность речных круизов — на 40 процентов.
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новости - туризм, туризм, туристы, юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Юрий Барзыкин, Российский союз туриндустрии (РСТ), отдых в России
Эксперты рассказали, как вырос спрос на Крым на майские праздники

РСТ: спрос на туры в Крым на майские праздники за год вырос на 15 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристы гуляют в японском саду "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса "Mriya Resort & SPA" в Крыму
Туристы гуляют в японском саду Шесть чувств на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"Крым, который в прошлом году потерял порядка 30 процентов, по разным оценкам, в этом году в бронированиях добавил 15. Хотя общие потери все равно будут", — сказал он, отвечая на вопрос, куда планируют россияне отправиться на майские праздники.
По словам вице-президента РСТ, спрос на Санкт-Петербург, включая Карелию, на этот период вырос на 10-15 процентов. Популярны также Москва, Подмосковье, Золотое кольцо. По его данным, продолжает быть востребованным Северный Кавказ. "Конечно, не хватает средств размещения. Хотя Дагестан набрал более 30 процентов в плюс", - пояснил он.
Барзыкин также рассказал, что средний чек на отдых по России немного ниже прошлого года и составляет порядка 40 тысяч рублей на человека. "С одной стороны, размещение (подорожало - Прим. ред.) на 10-15 процентов, в пиковые даты плюс 20 процентов (на майские или июль-август - Прим. ред.). Перелет по стране в целом на уровне прошлого года и даже спецпредложений больше, потому что избыточность бортов", — указал он.
Барзыкин уточнил, что в основном цены на отдых по России выросли на уровень инфляции. "Связано это с тем, что не хотят потерять потребителя, потому что люди не готовы платить больше", — пояснил он.
По информации вице-президента РСТ, увеличилась и популярность речных круизов — на 40 процентов.
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