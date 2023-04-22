https://ria.ru/20230422/krym-1866944923.html

Эксперты рассказали, как вырос спрос на Крым на майские праздники

Эксперты рассказали, как вырос спрос на Крым на майские праздники - РИА Новости, 22.04.2023

Эксперты рассказали, как вырос спрос на Крым на майские праздники

Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции вице-президент... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T02:20

2023-04-22T02:20

2023-04-22T02:20

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

юрий барзыкин

российский союз туриндустрии (рст)

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788100218_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_520e1ecedc38ce9b60e088a79ddf7490.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Крым, который в прошлом году потерял порядка 30 процентов, по разным оценкам, в этом году в бронированиях добавил 15. Хотя общие потери все равно будут", — сказал он, отвечая на вопрос, куда планируют россияне отправиться на майские праздники. По словам вице-президента РСТ, спрос на Санкт-Петербург, включая Карелию, на этот период вырос на 10-15 процентов. Популярны также Москва, Подмосковье, Золотое кольцо. По его данным, продолжает быть востребованным Северный Кавказ. "Конечно, не хватает средств размещения. Хотя Дагестан набрал более 30 процентов в плюс", - пояснил он. Барзыкин также рассказал, что средний чек на отдых по России немного ниже прошлого года и составляет порядка 40 тысяч рублей на человека. "С одной стороны, размещение (подорожало - Прим. ред.) на 10-15 процентов, в пиковые даты плюс 20 процентов (на майские или июль-август - Прим. ред.). Перелет по стране в целом на уровне прошлого года и даже спецпредложений больше, потому что избыточность бортов", — указал он. Барзыкин уточнил, что в основном цены на отдых по России выросли на уровень инфляции. "Связано это с тем, что не хотят потерять потребителя, потому что люди не готовы платить больше", — пояснил он. По информации вице-президента РСТ, увеличилась и популярность речных круизов — на 40 процентов.

https://ria.ru/20230413/sochi-1864881905.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии