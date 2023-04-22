https://ria.ru/20230422/kino-1867120875.html

Режиссер рассказала о возможностях российского кино

Режиссер рассказала о возможностях российского кино - РИА Новости, 22.04.2023

Режиссер рассказала о возможностях российского кино

Уход западного киноконтента из России поспособствует развитию российского кинематографа: талантливые режиссеры, продюсеры и операторы начнут выпускать фильмы в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T20:02

2023-04-22T20:02

2023-04-22T20:02

культура

технологии

россия

мозамбик

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уход западного киноконтента из России поспособствует развитию российского кинематографа: талантливые режиссеры, продюсеры и операторы начнут выпускать фильмы в кинопрокат, заявила РИА Новости режиссёр, продюсер, почётный консул Мозамбика в Санкт-Петербурге Дария Да Консейсао. "Я думаю, что это замечательная возможность для российских кинопрокатчиков - воплотить мечту налогоплательщиков, чьи деньги выделяет Министерство культуры в виде государственных субсидий, и потом налогоплательщики не могут увидеть замечательные фильмы, которые лежат на полке… Не всегда в руках режиссеров и продюсеров выйти к зрителю. В этом нужна помощь государства и кинопрокатчиков", - отметила Дария Да Консейсао в кулуарах бизнес-площадки ММКФ в субботу. По её словам, огромное количество талантливых режиссеров, продюсеров, операторов не имели возможности выпускать фильмы в широкий российский кинопрокат. "Я надеюсь, что кроме ретроспективы советских фильмов, сейчас начнётся работа по делу и по существу со стороны российских кинопрокатчиков", - заключила режиссёр. Дария да Консейсао является создателем проекта "Black to USSR: Русские в Африке". В нём поднимается тема советско-африканского диалога в сфере образования, культуры, промышленности, военного сотрудничества, медицины, политики и продовольствия.

https://ria.ru/20230420/mmkf-1866326475.html

https://ria.ru/20230330/kino-1861647310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, мозамбик, санкт-петербург