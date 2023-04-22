https://ria.ru/20230422/kino-1867120875.html
Режиссер рассказала о возможностях российского кино
Режиссер рассказала о возможностях российского кино - РИА Новости, 22.04.2023
Режиссер рассказала о возможностях российского кино
Уход западного киноконтента из России поспособствует развитию российского кинематографа: талантливые режиссеры, продюсеры и операторы начнут выпускать фильмы в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T20:02
2023-04-22T20:02
2023-04-22T20:02
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уход западного киноконтента из России поспособствует развитию российского кинематографа: талантливые режиссеры, продюсеры и операторы начнут выпускать фильмы в кинопрокат, заявила РИА Новости режиссёр, продюсер, почётный консул Мозамбика в Санкт-Петербурге Дария Да Консейсао. "Я думаю, что это замечательная возможность для российских кинопрокатчиков - воплотить мечту налогоплательщиков, чьи деньги выделяет Министерство культуры в виде государственных субсидий, и потом налогоплательщики не могут увидеть замечательные фильмы, которые лежат на полке… Не всегда в руках режиссеров и продюсеров выйти к зрителю. В этом нужна помощь государства и кинопрокатчиков", - отметила Дария Да Консейсао в кулуарах бизнес-площадки ММКФ в субботу. По её словам, огромное количество талантливых режиссеров, продюсеров, операторов не имели возможности выпускать фильмы в широкий российский кинопрокат. "Я надеюсь, что кроме ретроспективы советских фильмов, сейчас начнётся работа по делу и по существу со стороны российских кинопрокатчиков", - заключила режиссёр. Дария да Консейсао является создателем проекта "Black to USSR: Русские в Африке". В нём поднимается тема советско-африканского диалога в сфере образования, культуры, промышленности, военного сотрудничества, медицины, политики и продовольствия.
https://ria.ru/20230420/mmkf-1866326475.html
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технологии, россия, мозамбик, санкт-петербург
Культура, Технологии, Россия, Мозамбик, Санкт-Петербург
Режиссер рассказала о возможностях российского кино
Режиссер Да Консейсао: уход западного кино поспособствует развитию российского
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уход западного киноконтента из России поспособствует развитию российского кинематографа: талантливые режиссеры, продюсеры и операторы начнут выпускать фильмы в кинопрокат, заявила РИА Новости режиссёр, продюсер, почётный консул Мозамбика в Санкт-Петербурге Дария Да Консейсао.
"Я думаю, что это замечательная возможность для российских кинопрокатчиков - воплотить мечту налогоплательщиков, чьи деньги выделяет Министерство культуры в виде государственных субсидий, и потом налогоплательщики не могут увидеть замечательные фильмы, которые лежат на полке… Не всегда в руках режиссеров и продюсеров выйти к зрителю. В этом нужна помощь государства и кинопрокатчиков", - отметила Дария Да Консейсао в кулуарах бизнес-площадки ММКФ в субботу.
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По её словам, огромное количество талантливых режиссеров, продюсеров, операторов не имели возможности выпускать фильмы в широкий российский кинопрокат. "Я надеюсь, что кроме ретроспективы советских фильмов, сейчас начнётся работа по делу и по существу со стороны российских кинопрокатчиков", - заключила режиссёр.
Дария да Консейсао является создателем проекта "Black to USSR: Русские в Африке". В нём поднимается тема советско-африканского диалога в сфере образования, культуры, промышленности, военного сотрудничества, медицины, политики и продовольствия.
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