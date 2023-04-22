Рейтинг@Mail.ru
В Карабахе подорвались азербайджанские военные, заявило Минобороны страны - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/karabakh-1867112118.html
В Карабахе подорвались азербайджанские военные, заявило Минобороны страны
В Карабахе подорвались азербайджанские военные, заявило Минобороны страны - РИА Новости, 22.04.2023
В Карабахе подорвались азербайджанские военные, заявило Минобороны страны
Трое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине на высотах вокруг села Аллахгулулар в Шушинском районе в Карабахе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T18:40
2023-04-22T18:40
в мире
азербайджан
нагорный карабах
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ebfd1c39337dbe9d668b33964321ccfc.jpg
БАКУ, 22 апр – РИА Новости. Трое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине на высотах вокруг села Аллахгулулар в Шушинском районе в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. "Двадцать второго апреля около 17:00 (16:00 мск) военный грузовик азербайджанской армии, который вез средства обеспечения на позиции, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально установленной армянами на проезжей части дороги. В результате пострадали водитель и руководитель автомобиля, транспортное средство пришло в непригодное состояние. Один из военнослужащих, пришедший на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и тоже пострадал", - говорится в сообщении. По данным ведомства, о случившемся проинформированы командования российского миротворческого контингента и Турецко-российского совместного мониторингового центра. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230418/karabakh-1866162151.html
https://ria.ru/20230421/dokument-1866974825.html
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e5e384d72e167274d3dd517e660b6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
В Карабахе подорвались азербайджанские военные, заявило Минобороны страны

Минобороны Азербайджана сообщило о трех своих военных, подорвавшихся на мине в Карабахе

© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 22 апр – РИА Новости. Трое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине на высотах вокруг села Аллахгулулар в Шушинском районе в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"Двадцать второго апреля около 17:00 (16:00 мск) военный грузовик азербайджанской армии, который вез средства обеспечения на позиции, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально установленной армянами на проезжей части дороги. В результате пострадали водитель и руководитель автомобиля, транспортное средство пришло в непригодное состояние. Один из военнослужащих, пришедший на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и тоже пострадал", - говорится в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Алиев потребовал от армян Карабаха принять гражданство Азербайджана
18 апреля, 18:25
По данным ведомства, о случившемся проинформированы командования российского миротворческого контингента и Турецко-российского совместного мониторингового центра.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Пашинян заявил о готовности подписать переданный Баку документ о мире
21 апреля, 18:05
 
В миреАзербайджанНагорный КарабахСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала