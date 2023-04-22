В Карабахе подорвались азербайджанские военные, заявило Минобороны страны
Минобороны Азербайджана сообщило о трех своих военных, подорвавшихся на мине в Карабахе
© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 22 апр – РИА Новости. Трое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине на высотах вокруг села Аллахгулулар в Шушинском районе в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"Двадцать второго апреля около 17:00 (16:00 мск) военный грузовик азербайджанской армии, который вез средства обеспечения на позиции, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально установленной армянами на проезжей части дороги. В результате пострадали водитель и руководитель автомобиля, транспортное средство пришло в непригодное состояние. Один из военнослужащих, пришедший на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и тоже пострадал", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, о случившемся проинформированы командования российского миротворческого контингента и Турецко-российского совместного мониторингового центра.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.