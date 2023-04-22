https://ria.ru/20230422/karabakh-1867112118.html

В Карабахе подорвались азербайджанские военные, заявило Минобороны страны

В Карабахе подорвались азербайджанские военные, заявило Минобороны страны - РИА Новости, 22.04.2023

В Карабахе подорвались азербайджанские военные, заявило Минобороны страны

Трое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине на высотах вокруг села Аллахгулулар в Шушинском районе в Карабахе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T18:40

2023-04-22T18:40

2023-04-22T18:40

в мире

азербайджан

нагорный карабах

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 22 апр – РИА Новости. Трое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине на высотах вокруг села Аллахгулулар в Шушинском районе в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. "Двадцать второго апреля около 17:00 (16:00 мск) военный грузовик азербайджанской армии, который вез средства обеспечения на позиции, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально установленной армянами на проезжей части дороги. В результате пострадали водитель и руководитель автомобиля, транспортное средство пришло в непригодное состояние. Один из военнослужащих, пришедший на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и тоже пострадал", - говорится в сообщении. По данным ведомства, о случившемся проинформированы командования российского миротворческого контингента и Турецко-российского совместного мониторингового центра. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230418/karabakh-1866162151.html

https://ria.ru/20230421/dokument-1866974825.html

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе