https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html
Евросоюз под ударом: Восточная Европа взбунтовалась
Евросоюз под ударом: Восточная Европа взбунтовалась - РИА Новости, 22.04.2023
Евросоюз под ударом: Восточная Европа взбунтовалась
Украина неожиданно для себя усилила тенденции к распаду Евросоюза. Ввоз продуктов ее сельского хозяйства, включая зерно по зерновой сделке, привел сначала к... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:00
2023-04-22T08:00
2023-04-22T08:01
аналитика
еврокомиссия
евросоюз
шенгенская зона
зерновая сделка
урсула фон дер ляйен
украина
восточная европа
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Украина неожиданно для себя усилила тенденции к распаду Евросоюза. Ввоз продуктов ее сельского хозяйства, включая зерно по зерновой сделке, привел сначала к бунту европейских фермеров против своих правительств, а потом и к бунту правительств против Еврокомиссии. На срочных переговорах ЕС "сшивали" вновь — и промежуточные результаты печальны для Украины.Во времена недавние, когда Еврокомиссия вызывала у евроскептиков глухое раздражение, а не ненависть, они описывали ее существование так: в Брюсселе сидят люди, которых никто не выбирал, и решают, каким должен быть объем сливного бачка в Кракове.Описание это точное, хотя, конечно, неполное: функционал Еврокомиссии сильно шире. Но что это за функционал — знают неточно даже те граждане стран ЕС, которые в ЕС родились и выросли.Все они — и те, кто поддерживают идею "единой Европы", и выступающее против этой идеи (пока еще) меньшинство — понимают, что часть прежде суверенных полномочий национальных правительств была передана в Брюссель. Немногие знают, что это за полномочия. Чаще всего ЕС ассоциируется с единой шенгенской визой и единой валютой евро, но это как раз-таки неправильный ответ: не во всех странах Евросоюза евро, не все из них присоединились к Шенгенской зоне.А вот размер сливного бачка по всему союзу действительно входит в компетенцию евробюрократии, потому что сберегать воду экономично и экологично. Это курьезный пример. Пример другого рода — единый рынок сельскохозяйственной продукции. Это одна из несущих колонн, без нее Евросоюз не Евросоюз.В 2022 году Еврокомиссия, пользуясь своим базовым правом, сняла почти все квоты и ограничения на сельскохозяйственный экспорт из Незалежной. Если исходить из того, что главной задачей было обеспечить киевский режим своей, а не заемной валютой, то она была выполнена. Но пострадали от этого аграрии Восточной Европы, продукция которых оказалась вдруг невостребованной: украинская еда дешевле.Для Западной и Южной Европы, где сельское хозяйство специализируется в основном на элитном секторе типа виноделия или специалитетах типа маслин, такой проблемы не существует. Но в бывших странах соцблока аграрно-промышленный комплекс играет более значительную роль, в него вовлечен существенный процент населения, а номенклатура товаров зачастую та же, что на Украине.После демпингового удара, как сказали бы в советской печати, Восточная Европа буквально встала на дыбы, а выход стран региона из "сельскохозяйственной ассоциации с Украиной" принял обвальный характер. Посмотрев на привыкших к конфронтации поляков и венгров, их соседи как будто возопили: "А что, так можно было?!" — и немедленно присоединились к эмбарго.На самом деле так было нельзя. Такие вопросы в ЕС регулирует Еврокомиссия. И для нее происходящее неожиданно превратилось в острый политический конфликт, в признак потери управления, в трещину в фундаменте Евросоюза, в коллективный прыжок к его развалу.Поэтому новый приоритет Еврокомиссии и лично ее председателя Урсулы фон дер Ляйен уже не в том, чтобы восстановить валютный поток на Украину в полном объеме, а в том, чтобы показать, кто в Евросоюзе власть. От ультимативных требований к Варшаве, Будапешту и Ко. "вернуть как было" еврокомиссары довольно быстро перешли к диалогу с бунтарями.Первый раунд прошел в среду, но решение не породил — назначен второй. Однако риторика вокруг противостояния продолжает меняться в худшую для Киева сторону.До переговоров глава ЕК делала акцент на таком варианте решения, при котором восточноевропейским фермерам выделят своего рода взятку в 100 миллионов евро дотаций, чтобы они не лезли со своими мелкими проблемами в большую политику. После переговоров флагманской стала идея о том, что Еврокомиссия сама введет эмбарго на определенную номенклатуру товаров с Украины конкретно для стран Восточной Европы, но только после того, как бунтари аннулируют свою "незаконную" самодеятельность.Этот переход от вопроса "на что жить Украине?" к вопросу "кто в Евросоюзе главный?" наглядно показывает прежде всего украинцам, сколь ценятся их интересы и каковы реальные перспективы Киева на присоединение к ЕС. Отстоять для него хотя бы единый сельскохозяйственный рынок пока не получается даже у полностью лояльной и не по чину влиятельной Еврокомиссии. После ее усилий якобы украинофильская (в реальности — просто русофобская) Польша даже собралась расширить список запрещенных к ввозу украинских товаров.Впрочем, Еврокомиссия всегда готова регулировать размер сливных бачков в украинских унитазах. А унитаз, если исходить из украинской же военной пропаганды, — это главная роскошь в домах украинцев.
https://ria.ru/20230421/zerno-1866705497.html
https://ria.ru/20230421/ukraina-1867000678.html
https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html
https://ria.ru/20230421/tranzit-1866799225.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
аналитика, еврокомиссия, евросоюз, шенгенская зона, зерновая сделка, урсула фон дер ляйен, украина, восточная европа, брюссель
Аналитика, Еврокомиссия, Евросоюз, Шенгенская зона, Зерновая сделка, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Восточная Европа, Брюссель
Украина неожиданно для себя усилила тенденции к распаду Евросоюза. Ввоз продуктов ее сельского хозяйства, включая зерно по зерновой сделке, привел сначала к бунту европейских фермеров против своих правительств, а потом и к бунту правительств против Еврокомиссии. На срочных переговорах ЕС "сшивали" вновь — и промежуточные результаты печальны для Украины.
Во времена недавние, когда Еврокомиссия вызывала у евроскептиков глухое раздражение, а не ненависть, они описывали ее существование так: в Брюсселе
сидят люди, которых никто не выбирал, и решают, каким должен быть объем сливного бачка в Кракове
.
Выходят из-под контроля. Украина снова подставила ЕС
Описание это точное, хотя, конечно, неполное: функционал Еврокомиссии сильно шире. Но что это за функционал — знают неточно даже те граждане стран ЕС, которые в ЕС родились и выросли.
Все они — и те, кто поддерживают идею "единой Европы", и выступающее против этой идеи (пока еще) меньшинство — понимают, что часть прежде суверенных полномочий национальных правительств была передана в Брюссель. Немногие знают, что это за полномочия. Чаще всего ЕС ассоциируется с единой шенгенской визой и единой валютой евро, но это как раз-таки неправильный ответ: не во всех странах Евросоюза евро, не все из них присоединились к Шенгенской зоне
.
А вот размер сливного бачка по всему союзу действительно входит в компетенцию евробюрократии, потому что сберегать воду экономично и экологично. Это курьезный пример. Пример другого рода — единый рынок сельскохозяйственной продукции. Это одна из несущих колонн, без нее Евросоюз не Евросоюз.
"Прогнивший корабль". В США нашли способ наказать Зеленского за обман
В 2022 году Еврокомиссия, пользуясь своим базовым правом, сняла почти все квоты и ограничения на сельскохозяйственный экспорт из Незалежной. Если исходить из того, что главной задачей было обеспечить киевский режим своей, а не заемной валютой, то она была выполнена. Но пострадали от этого аграрии Восточной Европы, продукция которых оказалась вдруг невостребованной: украинская еда дешевле.
Для Западной и Южной Европы, где сельское хозяйство специализируется в основном на элитном секторе типа виноделия или специалитетах типа маслин, такой проблемы не существует. Но в бывших странах соцблока аграрно-промышленный комплекс играет более значительную роль, в него вовлечен существенный процент населения, а номенклатура товаров зачастую та же, что на Украине.
После демпингового удара, как сказали бы в советской печати, Восточная Европа буквально встала на дыбы, а выход стран региона из "сельскохозяйственной ассоциации с Украиной" принял обвальный характер. Посмотрев на привыкших к конфронтации поляков и венгров, их соседи как будто возопили: "А что, так можно было?!" — и немедленно присоединились к эмбарго.
ЕС объявляет торговую блокаду Украины
На самом деле так было нельзя. Такие вопросы в ЕС регулирует Еврокомиссия. И для нее происходящее неожиданно превратилось в острый политический конфликт, в признак потери управления, в трещину в фундаменте Евросоюза, в коллективный прыжок к его развалу.
Поэтому новый приоритет Еврокомиссии и лично ее председателя Урсулы фон дер Ляйен
уже не в том, чтобы восстановить валютный поток на Украину в полном объеме, а в том, чтобы показать, кто в Евросоюзе власть. От ультимативных требований к Варшаве
, Будапешту
и Ко. "вернуть как было" еврокомиссары довольно быстро перешли к диалогу с бунтарями.
Первый раунд прошел в среду, но решение не породил — назначен второй. Однако риторика вокруг противостояния продолжает меняться в худшую для Киева
сторону.
До переговоров глава ЕК делала акцент на таком варианте решения, при котором восточноевропейским фермерам выделят своего рода взятку в 100 миллионов евро дотаций, чтобы они не лезли со своими мелкими проблемами в большую политику. После переговоров флагманской стала идея о том, что Еврокомиссия сама введет эмбарго на определенную номенклатуру товаров с Украины конкретно для стран Восточной Европы
, но только после того, как бунтари аннулируют свою "незаконную" самодеятельность.
Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции
Этот переход от вопроса "на что жить Украине?" к вопросу "кто в Евросоюзе главный?" наглядно показывает прежде всего украинцам, сколь ценятся их интересы и каковы реальные перспективы Киева на присоединение к ЕС. Отстоять для него хотя бы единый сельскохозяйственный рынок пока не получается даже у полностью лояльной и не по чину влиятельной Еврокомиссии. После ее усилий якобы украинофильская (в реальности — просто русофобская) Польша
даже собралась расширить список запрещенных к ввозу украинских товаров.
Впрочем, Еврокомиссия всегда готова регулировать размер сливных бачков в украинских унитазах. А унитаз, если исходить из украинской же военной пропаганды, — это главная роскошь в домах украинцев.