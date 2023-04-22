https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html

Евросоюз под ударом: Восточная Европа взбунтовалась

Евросоюз под ударом: Восточная Европа взбунтовалась - РИА Новости, 22.04.2023

Евросоюз под ударом: Восточная Европа взбунтовалась

Украина неожиданно для себя усилила тенденции к распаду Евросоюза. Ввоз продуктов ее сельского хозяйства, включая зерно по зерновой сделке, привел сначала к... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:01

аналитика

еврокомиссия

евросоюз

шенгенская зона

зерновая сделка

урсула фон дер ляйен

украина

восточная европа

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Украина неожиданно для себя усилила тенденции к распаду Евросоюза. Ввоз продуктов ее сельского хозяйства, включая зерно по зерновой сделке, привел сначала к бунту европейских фермеров против своих правительств, а потом и к бунту правительств против Еврокомиссии. На срочных переговорах ЕС "сшивали" вновь — и промежуточные результаты печальны для Украины.Во времена недавние, когда Еврокомиссия вызывала у евроскептиков глухое раздражение, а не ненависть, они описывали ее существование так: в Брюсселе сидят люди, которых никто не выбирал, и решают, каким должен быть объем сливного бачка в Кракове.Описание это точное, хотя, конечно, неполное: функционал Еврокомиссии сильно шире. Но что это за функционал — знают неточно даже те граждане стран ЕС, которые в ЕС родились и выросли.Все они — и те, кто поддерживают идею "единой Европы", и выступающее против этой идеи (пока еще) меньшинство — понимают, что часть прежде суверенных полномочий национальных правительств была передана в Брюссель. Немногие знают, что это за полномочия. Чаще всего ЕС ассоциируется с единой шенгенской визой и единой валютой евро, но это как раз-таки неправильный ответ: не во всех странах Евросоюза евро, не все из них присоединились к Шенгенской зоне.А вот размер сливного бачка по всему союзу действительно входит в компетенцию евробюрократии, потому что сберегать воду экономично и экологично. Это курьезный пример. Пример другого рода — единый рынок сельскохозяйственной продукции. Это одна из несущих колонн, без нее Евросоюз не Евросоюз.В 2022 году Еврокомиссия, пользуясь своим базовым правом, сняла почти все квоты и ограничения на сельскохозяйственный экспорт из Незалежной. Если исходить из того, что главной задачей было обеспечить киевский режим своей, а не заемной валютой, то она была выполнена. Но пострадали от этого аграрии Восточной Европы, продукция которых оказалась вдруг невостребованной: украинская еда дешевле.Для Западной и Южной Европы, где сельское хозяйство специализируется в основном на элитном секторе типа виноделия или специалитетах типа маслин, такой проблемы не существует. Но в бывших странах соцблока аграрно-промышленный комплекс играет более значительную роль, в него вовлечен существенный процент населения, а номенклатура товаров зачастую та же, что на Украине.После демпингового удара, как сказали бы в советской печати, Восточная Европа буквально встала на дыбы, а выход стран региона из "сельскохозяйственной ассоциации с Украиной" принял обвальный характер. Посмотрев на привыкших к конфронтации поляков и венгров, их соседи как будто возопили: "А что, так можно было?!" — и немедленно присоединились к эмбарго.На самом деле так было нельзя. Такие вопросы в ЕС регулирует Еврокомиссия. И для нее происходящее неожиданно превратилось в острый политический конфликт, в признак потери управления, в трещину в фундаменте Евросоюза, в коллективный прыжок к его развалу.Поэтому новый приоритет Еврокомиссии и лично ее председателя Урсулы фон дер Ляйен уже не в том, чтобы восстановить валютный поток на Украину в полном объеме, а в том, чтобы показать, кто в Евросоюзе власть. От ультимативных требований к Варшаве, Будапешту и Ко. "вернуть как было" еврокомиссары довольно быстро перешли к диалогу с бунтарями.Первый раунд прошел в среду, но решение не породил — назначен второй. Однако риторика вокруг противостояния продолжает меняться в худшую для Киева сторону.До переговоров глава ЕК делала акцент на таком варианте решения, при котором восточноевропейским фермерам выделят своего рода взятку в 100 миллионов евро дотаций, чтобы они не лезли со своими мелкими проблемами в большую политику. После переговоров флагманской стала идея о том, что Еврокомиссия сама введет эмбарго на определенную номенклатуру товаров с Украины конкретно для стран Восточной Европы, но только после того, как бунтари аннулируют свою "незаконную" самодеятельность.Этот переход от вопроса "на что жить Украине?" к вопросу "кто в Евросоюзе главный?" наглядно показывает прежде всего украинцам, сколь ценятся их интересы и каковы реальные перспективы Киева на присоединение к ЕС. Отстоять для него хотя бы единый сельскохозяйственный рынок пока не получается даже у полностью лояльной и не по чину влиятельной Еврокомиссии. После ее усилий якобы украинофильская (в реальности — просто русофобская) Польша даже собралась расширить список запрещенных к ввозу украинских товаров.Впрочем, Еврокомиссия всегда готова регулировать размер сливных бачков в украинских унитазах. А унитаз, если исходить из украинской же военной пропаганды, — это главная роскошь в домах украинцев.

https://ria.ru/20230421/zerno-1866705497.html

https://ria.ru/20230421/ukraina-1867000678.html

https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html

https://ria.ru/20230421/tranzit-1866799225.html

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восточная европа

брюссель

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аналитика, еврокомиссия, евросоюз, шенгенская зона, зерновая сделка, урсула фон дер ляйен, украина, восточная европа, брюссель