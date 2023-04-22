https://ria.ru/20230422/dzhonson-1867117712.html

СМИ: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем при подчиненных

СМИ: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем при подчиненных - РИА Новости, 22.04.2023

СМИ: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем при подчиненных

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в бытность главой правительства называл себя при своих подчиненных "фюрером" и "королем, принимающим... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T19:28

2023-04-22T19:28

2023-04-22T19:29

в мире

великобритания

борис джонсон

лиз трасс

риши сунак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в бытность главой правительства называл себя при своих подчиненных "фюрером" и "королем, принимающим решения", говорится в опубликованном газетой Times отрывке из новой книги о премьерстве Джонсона. Кроме того, в книге рассказывается, что Джонсон нецензурно обзывал критиков внутри Консервативной партии, а также бывшего редактора Sunday Times Эмму Такер. Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в прошлом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.

https://ria.ru/20230130/razgovor-1848293870.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, борис джонсон, лиз трасс, риши сунак