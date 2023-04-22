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СМИ: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем при подчиненных - РИА Новости, 22.04.2023
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19:28 22.04.2023 (обновлено: 19:29 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/dzhonson-1867117712.html
СМИ: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем при подчиненных
СМИ: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем при подчиненных - РИА Новости, 22.04.2023
СМИ: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем при подчиненных
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в бытность главой правительства называл себя при своих подчиненных "фюрером" и "королем, принимающим... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:28
2023-04-22T19:29
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в бытность главой правительства называл себя при своих подчиненных "фюрером" и "королем, принимающим решения", говорится в опубликованном газетой Times отрывке из новой книги о премьерстве Джонсона. Кроме того, в книге рассказывается, что Джонсон нецензурно обзывал критиков внутри Консервативной партии, а также бывшего редактора Sunday Times Эмму Такер. Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в прошлом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
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в мире, великобритания, борис джонсон, лиз трасс, риши сунак
В мире, Великобритания, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак
СМИ: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем при подчиненных

Times: Борис Джонсон называл себя при подчиненных фюрером и королем, принимающим решения

© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в бытность главой правительства называл себя при своих подчиненных "фюрером" и "королем, принимающим решения", говорится в опубликованном газетой Times отрывке из новой книги о премьерстве Джонсона.
«
"Я должен держать все под контролем. Я фюрер. Я король, принимающий решения", - якобы говорил Джонсон, слова которого приводятся в книге "Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри" (Johnson at 10: The Inside Story) под авторством Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла.
Кроме того, в книге рассказывается, что Джонсон нецензурно обзывал критиков внутри Консервативной партии, а также бывшего редактора Sunday Times Эмму Такер.
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в прошлом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации
30 января, 04:28
 
В миреВеликобританияБорис ДжонсонЛиз ТрассРиши Сунак
 
 
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