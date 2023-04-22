СМИ: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем при подчиненных
Times: Борис Джонсон называл себя при подчиненных фюрером и королем, принимающим решения
© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в бытность главой правительства называл себя при своих подчиненных "фюрером" и "королем, принимающим решения", говорится в опубликованном газетой Times отрывке из новой книги о премьерстве Джонсона.
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"Я должен держать все под контролем. Я фюрер. Я король, принимающий решения", - якобы говорил Джонсон, слова которого приводятся в книге "Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри" (Johnson at 10: The Inside Story) под авторством Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла.
Кроме того, в книге рассказывается, что Джонсон нецензурно обзывал критиков внутри Консервативной партии, а также бывшего редактора Sunday Times Эмму Такер.
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в прошлом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.