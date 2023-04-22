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В Новгородской области СК завел дело из-за ДТП с перевернувшимся автобусом - РИА Новости, 22.04.2023
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15:26 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/avtobus-1867084530.html
В Новгородской области СК завел дело из-за ДТП с перевернувшимся автобусом
В Новгородской области СК завел дело из-за ДТП с перевернувшимся автобусом - РИА Новости, 22.04.2023
В Новгородской области СК завел дело из-за ДТП с перевернувшимся автобусом
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Старорусском районе Новгородской области 21 апреля перевернулся микроавтобус с пассажирами, сообщает... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:26
2023-04-22T15:26
происшествия
авто
новгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
старорусский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Старорусском районе Новгородской области 21 апреля перевернулся микроавтобус с пассажирами, сообщает пресс-служба регионального СК. Как уточняют в ведомстве, вечером 21 апреля на автодороге в Старорусском районе 49-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, выполнявшего рейс по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Демянск – Марёво, при объезде попутного автомобиля съехал на обочину и перевернулся. В салоне микроавтобуса находились 14 пассажиров, из них семь человек с травмами доставлены в больницу, в том числе и одна несовершеннолетняя. Как указывали в областном ГИБДД, автобус техосмотр не проходил. "Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает региональный СК. Максимальная санкция - лишение свободы на два года. Уточняется, что в рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. Областная прокуратура также проводит проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867048654.html
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происшествия, авто, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, старорусский район
Происшествия, Авто, Новгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Старорусский район
В Новгородской области СК завел дело из-за ДТП с перевернувшимся автобусом

СК завел уголовное дело после того, как в Новгородской области перевернулся автобус

© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской областиДТП на трассе Демянск – Старая Русса – Волот в Новгородской области
ДТП на трассе Демянск – Старая Русса – Волот в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской области
ДТП на трассе Демянск – Старая Русса – Волот в Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Старорусском районе Новгородской области 21 апреля перевернулся микроавтобус с пассажирами, сообщает пресс-служба регионального СК.
Как уточняют в ведомстве, вечером 21 апреля на автодороге в Старорусском районе 49-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, выполнявшего рейс по маршруту Санкт-ПетербургВеликий НовгородСтарая Русса – Демянск – Марёво, при объезде попутного автомобиля съехал на обочину и перевернулся. В салоне микроавтобуса находились 14 пассажиров, из них семь человек с травмами доставлены в больницу, в том числе и одна несовершеннолетняя. Как указывали в областном ГИБДД, автобус техосмотр не проходил.
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"Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает региональный СК. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.
Уточняется, что в рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. Областная прокуратура также проводит проверку по факту ДТП.
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ПроисшествияАвтоНовгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФСтарорусский район
 
 
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