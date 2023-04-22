https://ria.ru/20230422/atom-1866957253.html

Опасный контрафакт: антироссийский альянс создает атомную угрозу

Опасный контрафакт: антироссийский альянс создает атомную угрозу - РИА Новости, 22.04.2023

Опасный контрафакт: антироссийский альянс создает атомную угрозу

Страны Запада приняли стратегическое решение убрать Россию с международного рынка атомной энергии. Где "Росатом" могут потеснить, а где его позиции останутся... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:02

наука

россия

сша

великобритания

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

westinghouse electric

оэср

ввэр-1000

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Страны Запада приняли стратегическое решение убрать Россию с международного рынка атомной энергии. Где "Росатом" могут потеснить, а где его позиции останутся непоколебимыми — разбиралось РИА Новости."Дотировали западные страны"Шестнадцатого апреля в японском Саппоро часть членов "Большой семерки" — Великобритания, США, Канада, Япония и Франция — объявили о заключении альянса, направленного против российской атомной отрасли."Пять стран будут использовать соответствующие ресурсы и возможности гражданского сектора атомной энергетики, чтобы подорвать контроль России над цепочками поставок", — говорится в заявлении на сайте правительства Соединенного Королевства.Никакой конкретики в этой политической декларации нет, отмечает главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. Однако, по его мнению, примерно понятно, какие шаги предпримут участники антироссийского атомного альянса. "Судя по всему, первое, на что будут целить, — наш обогащенный урановый продукт (ОУП)", — считает он.Сегодня Россия занимает треть мирового рынка обогащенного урана, на рынке США — примерно четвертую часть, а в Европе — 15-20 процентов."Такая ситуация возникла в 1970-е. Советский Союз, а позже и Россия обладали избыточными мощностями по разделению изотопов урана-235, а также -238 и фактически дотировали атомную промышленность западных стран — точнее, стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", — объясняет директор Фонда исторических исследований "Основание", эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов.Связано это было с тем, что в СССР, а затем и в России получили развитие газовые центрифуги. США использовали другую технологию — газодиффузионные заводы. Последние хорошо подходили для производства ядерного оружия, но для атомной энергетики оказались нерентабельны, в результате их закрыли. А проект по созданию американских газовых центрифуг, несмотря на потраченные сотни миллионов долларов, закончился неудачей.Выяснилось, что альтернативы газовым центрифугам нет. Основными держателями ноу-хау этой технологии стали советские внешнеторговые корпорации, а потом "Росатом".В Европе таких конструкций гораздо меньше. На промышленную основу их поставили только две компании — URENCO (Великобритания, Германия, Нидерланды) и французская полугосударственная Orano. Именно они могут занять долю "Росатома" на рынке западных стран.Долго, дорогоУчастники нового антироссийского "атомного альянса" заявляют, что намерены полностью вытеснить Россию с мирового рынка "как можно быстрее", чтобы "отрезать еще один способ финансирования" специальной военной операции. Однако быстро заменить продукцию "Росатома" точно не получится, считают эксперты."Не думаю, что такое можно сделать по щелчку пальцев, — говорит Анпилогов. — Для понимания: даже в условиях мобилизационной экономики, как в Советском Союзе, сегмент газовых центрифуг вышел на достойную мощность где-то за 10-15 лет. Это высокоточное оборудование, нужно серьезно готовить специалистов, мощности, контроль качества и так далее и тому подобное".Например, Китай поставил задачу создания своего сегмента газовых центрифуг в начале 2000-х. Страна купила у России патенты, потом поставила опытное производство, "набила шишек" и за 20 лет развернула нормальную отрасль обогащения, отмечает эксперт."Во-первых, это дорого. Как минимум нужно произвести новые центрифуги для обогащения урана, построить цеха, — поясняет, в свою очередь, Уваров. — Во-вторых, долго. Ядерный объект, работа с опасным материалом — для расширения требуется пройти кучу всяких согласительных мероприятий, включая общественные слушания и дискуссии с зелеными".Он отмечает, что европейские атомные энергетические компании, хотя и находятся под государственным контролем, работают как частники. А значит, пойдут на такие траты только если им гарантируют, что новую продукцию будут покупать."Для этого необходимо, чтобы потребители нашего продукта на Западе либо разорвали контракты с "Росатомом", либо, выполнив, не стали переподписывать — по сути, продлевать. Учитывая все факторы, если они действительно начнут работу по вытеснению России с рынка, где-то к 2028-му им это удастся", — предполагает эксперт.Продукция европейских компаний тогда, вероятно, вырастет в цене. "На Западе покупают наш обогащенный уран не потому, что нас любят. Просто он дешевле, и во многих случаях его проще доставлять, — говорит Уваров. — У европейских поставщиков, скорее всего, будет дороже. Логично, что покупателю хуже, если вместо трех игроков на рынке останутся два"."Распечатаем копилку"Еще одна возможная уязвимость российских атомщиков — зависимость от поставок сырья. По добыче урана Россия — на седьмом месте в мире с долей пять процентов. Лидирует в этом сегменте Казахстан, где добывают 45 процентов мировой руды.Астана проводит политику диверсификации отрасли и часть месторождений разрабатывает совместно с другими странами, в частности с Китаем и Францией. У "Росатома" также есть совместное предприятие с казахстанской госкомпанией. Однако звучат опасения, что из-за санкций Россия может потерять этот важный источник сырья. Впрочем, эксперты считают, что об этом не стоит беспокоиться."Если все-таки случится форс-мажор, давайте не будем забывать, что у нас есть богатейшие месторождения урана, например, Эльконское в Якутии. Сейчас оно не разрабатывается, но там совершенно огромные показатели. В случае чего мы можем распечатать эту "копилку", — отмечает Уваров.Кроме того, "Росатом" активно развивает повторное применение ядерного топлива, отработавшего на тепловых реакторах. Это позволяет существенно снизить потребность в уране (в некоторых случаях — до 30 процентов).Не просто "бензин"Отдельная тема — поставки топлива для европейских атомных станций, построенных Советским Союзом. Такие АЭС есть в Чехии, Словакии, Болгарии и Финляндии. Они используют два типа реакторов. ВВЭР-440 относится к первому поколению, подобные энергоблоки перестали строить в конце 1970-х. ВВЭР-1000 — более совершенные и защищенные."Для реакторов ВВЭР-1000 американо-японская компания Westinghouse-Toshiba худо-бедно создала тепловыделяющие сборки (ТВС), — рассказывает Анпилогов. — Были долгие дискуссии по поводу того, насколько они безопасны, надежны, экономически оправданны. Но в целом Westinghouse совместно с украинским "Энергоатомом" "добили" их до более-менее нормального состояния".Если сравнивать реактор с автомобильным мотором, то топливо для него — нечто большее, чем бензин. "Нужно и свечи вкрутить, и "распредвал" настроить — в данном случае систему охлаждения реактора, чтобы у вас эти трубки равномерно охлаждались, и обеспечить мощность двигателя", — объясняет эксперт.Таким образом, Westinghouse сделала для украинских АЭС контрафактные "свечи", контрафактную "систему газораспределения" и залила свой "бензин" другого "октанового числа"."В результате "двигатель" как-то пыхтя и урча запустился. Но мы не знаем, не прогорят ли у него "кольца" и не погнется ли "поршень". Поэтому "Росатом" снял свою гарантию с реактора", — говорит Анпилогов.Для ВВЭР-440, скорее всего, все же придется использовать российское топливо. Та же Westinghouse пыталась сделать собственное — для финской станции "Ловииса". Однако это едва не закончилось трагедией."На западном стандарте форма ТВС в разрезе квадратная, а у нас — шестиугольная, — указывает эксперт. — Шестиугольники укладываются более плотно, они выдерживают более тяжелые условия работы. Именно на этом Westinghouse все время спотыкалась. Потому что ее ТВСы и гнуло, и ломало, и крутило".Главная проблема ВВЭР-440 — возраст: реакторы подходят к предельному сроку эксплуатации. На создание топлива для них потребовалось бы не меньше десяти лет, которые Westinghouse потратила на Украине. "Но это просто экономически нецелесообразно, — подчеркивает Анпилогов. — К тому времени, как топливо пройдет минимальный объем конструкторских и испытательных опытных работ, реактор придется останавливать".По его словам, заявления украинской стороны о намерении создать подобное топливо за три года не имеют под собой оснований — никому в такие сроки это не удавалось. Поэтому как минимум для ВВЭР-440, которые работают в Финляндии, Чехии, Словакии и Венгрии, европейцам придется закупать топливо у России.

https://ria.ru/20230419/zaes-1866247438.html

https://ria.ru/20230420/uran-1866375858.html

https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html

россия

сша

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россия, сша, великобритания, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", westinghouse electric, оэср, ввэр-1000