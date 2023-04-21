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Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина - РИА Новости, 21.04.2023
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Культура
 
18:27 21.04.2023
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Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина
Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина - РИА Новости, 21.04.2023
Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина
Иван Охлобыстин стал жертвой мошенников, которые выманивают чужие средства, используя его имя. Подробностями случившегося поделился Народный фронт в своем... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:27
2023-04-21T18:27
культура
новости культуры
иван охлобыстин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иван Охлобыстин стал жертвой мошенников, которые выманивают чужие средства, используя его имя. Подробностями случившегося поделился Народный фронт в своем Telegram-аккаунте. О подозрительной активности Народному фронту сообщили подписчики. В публикации напоминается, что организация давно сотрудничает с Охлобыстиным. Они вместе открывали сбор и доставляли оборудование на передовую. Ранее сообщалось о том, что в Донецке открыли памятный знак актеру Пускепалису и назвали один из скверов его именем.
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новости культуры, иван охлобыстин, знаменитости
Культура, Новости культуры, Иван Охлобыстин, Знаменитости
Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина

Охлобыстин предостерег от мошенников, собирающих от его имени средства на нужды СВО

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАктер Иван Охлобыстин
Актер Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иван Охлобыстин стал жертвой мошенников, которые выманивают чужие средства, используя его имя. Подробностями случившегося поделился Народный фронт в своем Telegram-аккаунте.
«
"Злоумышленники создали поддельные страницы от имени актера и проекта НФ, на которых собирают деньги. Действуют очень продуманно, каждый день меняя пароли входа", — говорится в посте.
О подозрительной активности Народному фронту сообщили подписчики.
В публикации напоминается, что организация давно сотрудничает с Охлобыстиным. Они вместе открывали сбор и доставляли оборудование на передовую.
«
"Все, что мы делаем —все открыто, официально и подотчетно", — говорит Народный фронт.
Ранее сообщалось о том, что в Донецке открыли памятный знак актеру Пускепалису и назвали один из скверов его именем.
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