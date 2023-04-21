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Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина
Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина - РИА Новости, 21.04.2023
Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина
Иван Охлобыстин стал жертвой мошенников, которые выманивают чужие средства, используя его имя. Подробностями случившегося поделился Народный фронт в своем... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:27
2023-04-21T18:27
2023-04-21T18:27
культура
новости культуры
иван охлобыстин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иван Охлобыстин стал жертвой мошенников, которые выманивают чужие средства, используя его имя. Подробностями случившегося поделился Народный фронт в своем Telegram-аккаунте. О подозрительной активности Народному фронту сообщили подписчики. В публикации напоминается, что организация давно сотрудничает с Охлобыстиным. Они вместе открывали сбор и доставляли оборудование на передовую. Ранее сообщалось о том, что в Донецке открыли памятный знак актеру Пускепалису и назвали один из скверов его именем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, иван охлобыстин, знаменитости
Культура, Новости культуры, Иван Охлобыстин, Знаменитости
Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина
Охлобыстин предостерег от мошенников, собирающих от его имени средства на нужды СВО