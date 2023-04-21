https://ria.ru/20230421/znamenitosti-1866969962.html

Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина

Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина - РИА Новости, 21.04.2023

Мошенники начали сбор средств на "нужды СВО" от имени Охлобыстина

Иван Охлобыстин стал жертвой мошенников, которые выманивают чужие средства, используя его имя. Подробностями случившегося поделился Народный фронт в своем... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:27

2023-04-21T18:27

2023-04-21T18:27

культура

новости культуры

иван охлобыстин

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иван Охлобыстин стал жертвой мошенников, которые выманивают чужие средства, используя его имя. Подробностями случившегося поделился Народный фронт в своем Telegram-аккаунте. О подозрительной активности Народному фронту сообщили подписчики. В публикации напоминается, что организация давно сотрудничает с Охлобыстиным. Они вместе открывали сбор и доставляли оборудование на передовую. Ранее сообщалось о том, что в Донецке открыли памятный знак актеру Пускепалису и назвали один из скверов его именем.

https://ria.ru/20230417/drapeko-1865808235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, иван охлобыстин, знаменитости