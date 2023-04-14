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В Донецке открыли памятный знак Пускепалису и назвали сквер его именем
В Донецке открыли памятный знак Пускепалису и назвали сквер его именем - РИА Новости, 14.04.2023
В Донецке открыли памятный знак Пускепалису и назвали сквер его именем
Памятный знак, посвященный Сергею Пускепалису, установлен в Донецке рядом с центральным драмтеатром, кроме того, его именем назван один из скверов, передает... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:58
2023-04-14T13:58
2023-04-14T13:58
культура
донецкая народная республика
сергей пускепалис
россия
донецк
новости культуры
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Памятный знак, посвященный Сергею Пускепалису, установлен в Донецке рядом с центральным драмтеатром, кроме того, его именем назван один из скверов, передает корреспондент РИА Новости. "Выбор установки памятного знака и открытие сквера неслучайно, потому что это центр Донецка, это драматический театр, это театральное искусство, которому был предан и верен Сергей Пускепалис, и для каждого жителя Донецкой Народной Республики, для безусловно театрального сообщества, это человек, который очень много сделал для нас", - сказала заместитель министра культуры ДНР Вера Крохмалюк. Советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в ДТП. В телеграмме с соболезнованиями президент России Владимир Путин подчеркивал, что он сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса. Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что Пускепалис много раз был в Донбассе и очень помогал ребятам на передовой. Указом президента РФ Пускепалис посмертно награжден орденом Мужества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, сергей пускепалис, россия, донецк, новости культуры
Культура, Донецкая Народная Республика, Сергей Пускепалис, Россия, Донецк, Новости культуры
В Донецке открыли памятный знак Пускепалису и назвали сквер его именем
В Донецке открыли памятный знак актеру Пускепалису и назвали один из скверов его именем