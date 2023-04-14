https://ria.ru/20230414/puskepalis-1865323811.html

В Донецке открыли памятный знак Пускепалису и назвали сквер его именем

В Донецке открыли памятный знак Пускепалису и назвали сквер его именем - РИА Новости, 14.04.2023

В Донецке открыли памятный знак Пускепалису и назвали сквер его именем

Памятный знак, посвященный Сергею Пускепалису, установлен в Донецке рядом с центральным драмтеатром, кроме того, его именем назван один из скверов, передает... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:58

2023-04-14T13:58

2023-04-14T13:58

культура

донецкая народная республика

сергей пускепалис

россия

донецк

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818124139_0:36:3020:1735_1920x0_80_0_0_e7d4ad66888542e7a4f8ea528900c81e.jpg

ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Памятный знак, посвященный Сергею Пускепалису, установлен в Донецке рядом с центральным драмтеатром, кроме того, его именем назван один из скверов, передает корреспондент РИА Новости. "Выбор установки памятного знака и открытие сквера неслучайно, потому что это центр Донецка, это драматический театр, это театральное искусство, которому был предан и верен Сергей Пускепалис, и для каждого жителя Донецкой Народной Республики, для безусловно театрального сообщества, это человек, который очень много сделал для нас", - сказала заместитель министра культуры ДНР Вера Крохмалюк. Советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в ДТП. В телеграмме с соболезнованиями президент России Владимир Путин подчеркивал, что он сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса. Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что Пускепалис много раз был в Донбассе и очень помогал ребятам на передовой. Указом президента РФ Пускепалис посмертно награжден орденом Мужества.

донецкая народная республика

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, сергей пускепалис, россия, донецк, новости культуры