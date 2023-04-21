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С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 21.04.2023
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Культура
 
10:39 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/znamenitosti-1866820470.html
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 21.04.2023
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве
Прокуратура штата Нью-Мексико (США) сняла c Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве, пишет ABC News. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:39
2023-04-21T10:39
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Прокуратура штата Нью-Мексико (США) сняла c Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве, пишет ABC News.Инцидент произошел в октябре 2021 года на репетиции вестерна "Раст". Пистолет, который находился в руках у актера, оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза получил ранение. Болдуин не признавал свою вину. Он утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.Ранее сообщалось о том, что Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину.
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новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), нью-мексико, сша, знаменитости
Культура, Новости культуры, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Нью-Мексико, США, Знаменитости
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Прокуратура штата Нью-Мексико (США) сняла c Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве, пишет ABC News.
Инцидент произошел в октябре 2021 года на репетиции вестерна "Раст". Пистолет, который находился в руках у актера, оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза получил ранение.
Болдуин не признавал свою вину. Он утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.
Ранее сообщалось о том, что Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину.
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
СМИ: съемки фильма "Раст" с Болдуином возобновят на этой неделе
19 апреля, 02:30
 
КультураНовости культурыАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Нью-МексикоСШАЗнаменитости
 
 
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