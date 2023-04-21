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С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 21.04.2023

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

Прокуратура штата Нью-Мексико (США) сняла c Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве, пишет ABC News. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:39

2023-04-21T10:39

2023-04-21T10:39

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Прокуратура штата Нью-Мексико (США) сняла c Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве, пишет ABC News.Инцидент произошел в октябре 2021 года на репетиции вестерна "Раст". Пистолет, который находился в руках у актера, оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза получил ранение. Болдуин не признавал свою вину. Он утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.Ранее сообщалось о том, что Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину.

https://ria.ru/20230419/bolduin-1866214219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), нью-мексико, сша, знаменитости