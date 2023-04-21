https://ria.ru/20230421/znamenitosti-1866820470.html
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 21.04.2023
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве
Прокуратура штата Нью-Мексико (США) сняла c Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве, пишет ABC News. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:39
2023-04-21T10:39
2023-04-21T10:39
культура
новости культуры
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
нью-мексико
сша
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730434_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_c243ce1ba8950fdd6324a37711b1e363.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Прокуратура штата Нью-Мексико (США) сняла c Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве, пишет ABC News.Инцидент произошел в октябре 2021 года на репетиции вестерна "Раст". Пистолет, который находился в руках у актера, оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза получил ранение. Болдуин не признавал свою вину. Он утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.Ранее сообщалось о том, что Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину.
https://ria.ru/20230419/bolduin-1866214219.html
нью-мексико
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730434_239:0:2464:1669_1920x0_80_0_0_4db12c4721f7a04ac7e42667408edd48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), нью-мексико, сша, знаменитости
Культура, Новости культуры, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Нью-Мексико, США, Знаменитости
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс