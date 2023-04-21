https://ria.ru/20230421/zerno-1866705497.html

Выходят из-под контроля. Украина снова подставила ЕС

Выходят из-под контроля. Украина снова подставила ЕС - РИА Новости, 21.04.2023

Выходят из-под контроля. Украина снова подставила ЕС

Страны Восточной Европы не справляются с наплывом дешевого украинского зерна. Цены на собственную продукцию падают, а на удобрения — растут. Венгрия, Болгария,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:00

2023-04-21T08:00

2023-04-21T11:49

экономика

украина

венгрия

словакия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

аркадий злочевский

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Страны Восточной Европы не справляются с наплывом дешевого украинского зерна. Цены на собственную продукцию падают, а на удобрения — растут. Венгрия, Болгария, Словакия и Польша уже запретили импорт. На очереди Румыния. Киев сочувствует фермерам, но требует продолжения поставок. Чем это закончится — в материале РИА Новости.Свои интересыПо восточноевропейским странам прокатилась волна забастовок — фермеры не могут продать урожай, так как рынок насыщен украинской сельхозпродукцией. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что аграрии лишились трети доходов. Будапешт, София, Братислава, Варшава и Бухарест обратились в Еврокомиссию с просьбой выкупить излишки.Помимо демпинга, европейцы жалуются на плохое качество товаров с Украины. В Венгрии уничтожили более 29 тонн некондиционной кукурузы, в Словакии изъяли полторы тонны пшеницы с токсинами и пестицидами. Таможня Румынии предупредила о тщательных проверках всей агропродукции. Киев назвал "односторонние меры" недопустимыми, Еврокомиссия собирается изучить юридические основания этих действий."Качество поставок зависит от контрактных обязательств. К тому же в Европе и на Украине разные перечни допустимых веществ. Это не значит, что одни товары уступают другим. Тут скорее вопрос внутренних правил и конкуренции в ЕС", — поясняет президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.В итоге Венгрия, Словакия и Польша запретили ввоз украинского зерна. Также под эмбарго попали фрукты и овощи, молоко. И список расширяется. На этой неделе импорт прекратила Болгария. К акции могут присоединиться и другие страны. Румынский премьер-министр Николае Чукэ объявил, что власти обсуждают ограничения на зерно, крупу, мед, масло, молоко и куриное мясо.Условия сделкиКрупнейшая фракция в Европарламенте "Европейская народная партия" (ЕНП) призвала Венгрию, Словакию и Польшу не делать того, что ослабляет Украину, и не нарушать солидарность. В ЕС пытаются найти компромисс. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить фермерам 100 миллионов евро и настаивает на продлении беспошлинного ввоза украинских товаров до июня следующего года.Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько указывает: если разрешат транзит, последствия эмбарго не будут драматичными. "Хотя с новым урожаем в европейских портах можно ожидать некоторой толкотни на экспортных терминалах, что негативно скажется на местных фермерах", — добавляет он.Киев пока договорился лишь с Варшавой. Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что транзит откроют в ночь на 22 апреля. Грузы будут пломбировать, конвоировать и отслеживать при помощи электронных систем. "Удалось разработать механизмы, гарантирующие, что ни одна тонна зерна не останется в Польше", — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.Эксперты считают, что так же поступят и другие. "В Болгарии и Румынии транзит превышает импорт, а развитая инфраструктура, особенно портовая, позволяет неплохо зарабатывать на транспортировке", — отмечает Злочевский.Истинные намеренияНа Восточную Европу давит Великобритания. Замглавы МИД Тарик Ахмад сказал, что альтернативой морским перевозкам станут наземные. Лондон выделил на развитие и поддержание новых маршрутов десять миллионов фунтов стерлингов. В палате лордов также интересуются, что предприняло правительство для поддержки украинского экспорта.Аналитики объясняют такую активность тем, что на экономику Соединенного Королевства это не влияет. "До англичан просто не доходит зерно, все оседает на востоке ЕС", — уточняет Злочевский.Участники рынка сходятся во мнении, что, несмотря на проблемы Украины, дефицита зерна там не будет. "Урожай меньше, но для экспорта достаточно", — говорит Рылько. Злочевский полагает, что объем агропродукции сократится вдвое.Министерство сельского хозяйства Украины сочувствует фермерам Восточной Европы, однако настаивает на дальнейшей поддержке. По данным Евростата, за 15 лет число фермерских хозяйств в ЕС сократилось на 37 процентов. И тенденция сохраняется. Очевидно, что продление беспошлинного ввоза украинских товаров только усугубит ситуацию.

https://ria.ru/20230419/dolg-1866133016.html

https://ria.ru/20230408/zerno-1863715246.html

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экономика, украина, венгрия, словакия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, аркадий злочевский, болгария, румыния