Слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова Зеленского о желании украинцев вступить в НАТО
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что ни европейцы, ни украинцы в большинстве своем не поймут руководство НАТО, если оно не пригласит Киев вступить в альянс на саммите в Вильнюсе.
"Принятие Украины в НАТО — это начало третьей мировой войны", — написал один из комментаторов.
"Принятие Украины в НАТО — это начало третьей мировой войны", — написал один из комментаторов.
"Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО", — поддержал другой.
"Вопрос НАТО — главная причина начала конфликта, которого можно было бы легко избежать при нейтральном статусе Украины", — отметил третий.
"Большинство европейцев как раз не волнует эта тема", — поделился мнением еще один пользователь.
"Разве недостаточно тех денег, которые страны выделяют Украине?" — заключил читатель.
Вчера на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве, Зеленский призвал скорее пригласить Украину в военный блок и попросил решить проблему с нежеланием некоторых союзников НАТО поставлять вооружение ВСУ.
"Вопрос НАТО — главная причина начала конфликта, которого можно было бы легко избежать при нейтральном статусе Украины", — отметил третий.
"Большинство европейцев как раз не волнует эта тема", — поделился мнением еще один пользователь.
"Разве недостаточно тех денег, которые страны выделяют Украине?" — заключил читатель.
Вчера на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве, Зеленский призвал скорее пригласить Украину в военный блок и попросил решить проблему с нежеланием некоторых союзников НАТО поставлять вооружение ВСУ.