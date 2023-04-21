https://ria.ru/20230421/zelenskiy-1866813935.html

Слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети

Слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 21.04.2023

Слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что ни европейцы, ни украинцы в большинстве своем... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:49

2023-04-21T09:49

2023-04-21T10:55

в мире

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что ни европейцы, ни украинцы в большинстве своем не поймут руководство НАТО, если оно не пригласит Киев вступить в альянс на саммите в Вильнюсе."Принятие Украины в НАТО — это начало третьей мировой войны", — написал один из комментаторов. "Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО", — поддержал другой. "Вопрос НАТО — главная причина начала конфликта, которого можно было бы легко избежать при нейтральном статусе Украины", — отметил третий."Большинство европейцев как раз не волнует эта тема", — поделился мнением еще один пользователь. "Разве недостаточно тех денег, которые страны выделяют Украине?" — заключил читатель. Вчера на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве, Зеленский призвал скорее пригласить Украину в военный блок и попросил решить проблему с нежеланием некоторых союзников НАТО поставлять вооружение ВСУ.

https://ria.ru/20230420/medvedev-1866737261.html

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

украина

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в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, украина, вооруженные силы украины, киев