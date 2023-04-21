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Слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 21.04.2023
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09:49 21.04.2023 (обновлено: 10:55 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/zelenskiy-1866813935.html
Слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети
Слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 21.04.2023
Слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что ни европейцы, ни украинцы в большинстве своем... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:49
2023-04-21T10:55
в мире
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что ни европейцы, ни украинцы в большинстве своем не поймут руководство НАТО, если оно не пригласит Киев вступить в альянс на саммите в Вильнюсе."Принятие Украины в НАТО — это начало третьей мировой войны", — написал один из комментаторов. "Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО", — поддержал другой. "Вопрос НАТО — главная причина начала конфликта, которого можно было бы легко избежать при нейтральном статусе Украины", — отметил третий."Большинство европейцев как раз не волнует эта тема", — поделился мнением еще один пользователь. "Разве недостаточно тех денег, которые страны выделяют Украине?" — заключил читатель. Вчера на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве, Зеленский призвал скорее пригласить Украину в военный блок и попросил решить проблему с нежеланием некоторых союзников НАТО поставлять вооружение ВСУ.
https://ria.ru/20230420/medvedev-1866737261.html
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
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в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, украина, вооруженные силы украины, киев
В мире, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
Слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали слова Зеленского о желании украинцев вступить в НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что ни европейцы, ни украинцы в большинстве своем не поймут руководство НАТО, если оно не пригласит Киев вступить в альянс на саммите в Вильнюсе.

"Принятие Украины в НАТО — это начало третьей мировой войны", — написал один из комментаторов.
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"Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО", — поддержал другой.

"Вопрос НАТО — главная причина начала конфликта, которого можно было бы легко избежать при нейтральном статусе Украины", — отметил третий.

"Большинство европейцев как раз не волнует эта тема", — поделился мнением еще один пользователь.

"Разве недостаточно тех денег, которые страны выделяют Украине?" — заключил читатель.

Вчера на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве, Зеленский призвал скорее пригласить Украину в военный блок и попросил решить проблему с нежеланием некоторых союзников НАТО поставлять вооружение ВСУ.
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