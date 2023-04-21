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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеве Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеве Запорожье - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеве Запорожье
Два взрыва прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, на подконтрольных Украине территориях региона объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T21:22
2023-04-21T21:22
2023-04-21T21:32
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Два взрыва прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, на подконтрольных Украине территориях региона объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное"). "В Запорожье прогремели два взрыва, сообщают корреспонденты "Суспильного". В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога также звучит на территории Днепропетровской области Украины, с севера прилегающей к Запорожской области. Спустя несколько минут украинское издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале написало о взрывах в Днепропетровской области.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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в мире, запорожье, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеве Запорожье
Общественное: два взрыва прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье