https://ria.ru/20230421/usyplenie-1866991797.html

В Совфеде поддержали предложение усыплять бродячих животных

В Совфеде поддержали предложение усыплять бродячих животных - РИА Новости, 21.04.2023

В Совфеде поддержали предложение усыплять бродячих животных

Эвтаназия бродячих животных может оказаться в какой-то момент необходимой, так как выбрасывать животных на помойку после того, как на них потратили большое... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:16

2023-04-21T19:16

2023-04-21T19:16

общество

александр башкин

совет федерации рф

животные

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155860/47/1558604753_0:23:2000:1147_1920x0_80_0_0_e24fee42e5d88c678c46c3dc1479b8ef.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Эвтаназия бродячих животных может оказаться в какой-то момент необходимой, так как выбрасывать животных на помойку после того, как на них потратили большое количество бюджетных средств – абсурдно, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Депутаты оренбургского заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания, но будут усыплять, если животное проявляет агрессию. Башкин подчеркнул, что отлавливать животное, тратить на его лечение много денег, а потом "вышвыривать обратно на помойку, где забрали" - "достаточно абсурдно и недоработано". "Хочу сказать, что вот этот формат (эвтаназия – ред.) был в своё время принят, в общем-то, с учётом мнения зоозащитников. Поэтому я очень рассчитываю на то, что все зоозащитники, которые так горячо выступали против эвтаназии агрессивных бездомных и несчастных животных – они (зоозащитники – ред.) их (животных – ред.) разберут всех, а те зоозащитники, которые откажутся забирать животных – можно считать, что они, скорее всего, обрекут животное в случае принятия подобных предложений на эту гуманную гибель", - добавил парламентарий. По словам сенатора, гораздо лучше проработать "технику ответственного приобретения животного". "Создавать условия, когда просто так бесконтрольно приобретать животное и также бесконтрольно с ним расставаться, было бы невозможно. Здесь, конечно, в пользу может прийти мировой опыт, который не всегда отрицательный – когда, например, приобрести щенка можно только в установленном месте под установленную официальную регистрацию с привязкой к владельцу", - объяснил Башкин. В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, он под домашним арестом. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.

https://ria.ru/20230421/sobaka-1866952762.html

https://ria.ru/20230418/zhivoder-1866085501.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, александр башкин, совет федерации рф, животные, россия