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В Совфеде поддержали предложение усыплять бродячих животных - РИА Новости, 21.04.2023
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19:16 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/usyplenie-1866991797.html
В Совфеде поддержали предложение усыплять бродячих животных
В Совфеде поддержали предложение усыплять бродячих животных - РИА Новости, 21.04.2023
В Совфеде поддержали предложение усыплять бродячих животных
Эвтаназия бродячих животных может оказаться в какой-то момент необходимой, так как выбрасывать животных на помойку после того, как на них потратили большое... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:16
2023-04-21T19:16
общество
александр башкин
совет федерации рф
животные
россия
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Эвтаназия бродячих животных может оказаться в какой-то момент необходимой, так как выбрасывать животных на помойку после того, как на них потратили большое количество бюджетных средств – абсурдно, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Депутаты оренбургского заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания, но будут усыплять, если животное проявляет агрессию. Башкин подчеркнул, что отлавливать животное, тратить на его лечение много денег, а потом "вышвыривать обратно на помойку, где забрали" - "достаточно абсурдно и недоработано". "Хочу сказать, что вот этот формат (эвтаназия – ред.) был в своё время принят, в общем-то, с учётом мнения зоозащитников. Поэтому я очень рассчитываю на то, что все зоозащитники, которые так горячо выступали против эвтаназии агрессивных бездомных и несчастных животных – они (зоозащитники – ред.) их (животных – ред.) разберут всех, а те зоозащитники, которые откажутся забирать животных – можно считать, что они, скорее всего, обрекут животное в случае принятия подобных предложений на эту гуманную гибель", - добавил парламентарий. По словам сенатора, гораздо лучше проработать "технику ответственного приобретения животного". "Создавать условия, когда просто так бесконтрольно приобретать животное и также бесконтрольно с ним расставаться, было бы невозможно. Здесь, конечно, в пользу может прийти мировой опыт, который не всегда отрицательный – когда, например, приобрести щенка можно только в установленном месте под установленную официальную регистрацию с привязкой к владельцу", - объяснил Башкин. В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, он под домашним арестом. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.
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общество, александр башкин, совет федерации рф, животные, россия
Общество, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Животные, Россия
В Совфеде поддержали предложение усыплять бродячих животных

Сенатор Башкин: эвтаназия бродячих животных может оказаться в какой-то момент необходимой

© Depositphotos.com / belchonockБродячая собака
Бродячая собака - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Бродячая собака. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Эвтаназия бродячих животных может оказаться в какой-то момент необходимой, так как выбрасывать животных на помойку после того, как на них потратили большое количество бюджетных средств – абсурдно, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Депутаты оренбургского заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания, но будут усыплять, если животное проявляет агрессию.
«
"Я думаю, что в определённых условиях с соблюдением определённых серьёзных мер эвтаназия не нужна, она, возможно, в какой-то момент окажется необходимой, к сожалению. Надо обсуждать", - сказал сенатор.
Башкин подчеркнул, что отлавливать животное, тратить на его лечение много денег, а потом "вышвыривать обратно на помойку, где забрали" - "достаточно абсурдно и недоработано".
"Хочу сказать, что вот этот формат (эвтаназия – ред.) был в своё время принят, в общем-то, с учётом мнения зоозащитников. Поэтому я очень рассчитываю на то, что все зоозащитники, которые так горячо выступали против эвтаназии агрессивных бездомных и несчастных животных – они (зоозащитники – ред.) их (животных – ред.) разберут всех, а те зоозащитники, которые откажутся забирать животных – можно считать, что они, скорее всего, обрекут животное в случае принятия подобных предложений на эту гуманную гибель", - добавил парламентарий.
По словам сенатора, гораздо лучше проработать "технику ответственного приобретения животного".
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"Создавать условия, когда просто так бесконтрольно приобретать животное и также бесконтрольно с ним расставаться, было бы невозможно. Здесь, конечно, в пользу может прийти мировой опыт, который не всегда отрицательный – когда, например, приобрести щенка можно только в установленном месте под установленную официальную регистрацию с привязкой к владельцу", - объяснил Башкин.
В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, он под домашним арестом.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.
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