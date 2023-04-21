https://ria.ru/20230421/uss-1866886211.html

Источник: Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов

Источник: Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов - РИА Новости, 21.04.2023

Источник: Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов в регионе, если ни один из действующих сенаторов от... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:41

2023-04-21T13:41

2023-04-21T13:50

политика

совет федерации рф

красноярский край

александр усс

россия

михаил котюков

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов в регионе, если ни один из действующих сенаторов от региона ранее не сложит полномочия, сказал РИА Новости источник в верхней палате парламента.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Усс может продолжить работу в Совфеде. Замминистра финансов РФ Михаил Котюков накануне был назначен врио губернатора Красноярского края вместо Усса, которому президент РФ Владимир Путин предложил работу на федеральном уровне."Александр Усс может прийти в Совет Федерации после выборов в сентябре, если ни один из действующих сенаторов от региона ранее не сложит полномочия", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что досрочно лишить полномочий члена Совета Федерации нельзя, это может быть лишь добровольное решение.Сейчас Красноярский край в Совфеде представляют глава конституционного комитета Андрей Клишас (от исполнительной власти) и Валерий Семенов (от заксобрания края).Источник отметил, что после выборов в сентябре избранный губернатор региона может направить в Совет Федерации сенатора от исполнительной власти. Если же Усс будет делегирован в верхнюю палату парламента от законодательного собрания, сначала он должен получить мандат депутата.

https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html

https://ria.ru/20230420/uss-1866717308.html

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политика, совет федерации рф, красноярский край, александр усс, россия, михаил котюков