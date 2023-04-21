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Источник: Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов - РИА Новости, 21.04.2023
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13:41 21.04.2023 (обновлено: 13:50 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/uss-1866886211.html
Источник: Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов
Источник: Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов - РИА Новости, 21.04.2023
Источник: Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов
Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов в регионе, если ни один из действующих сенаторов от... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:41
2023-04-21T13:50
политика
совет федерации рф
красноярский край
александр усс
россия
михаил котюков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов в регионе, если ни один из действующих сенаторов от региона ранее не сложит полномочия, сказал РИА Новости источник в верхней палате парламента.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Усс может продолжить работу в Совфеде. Замминистра финансов РФ Михаил Котюков накануне был назначен врио губернатора Красноярского края вместо Усса, которому президент РФ Владимир Путин предложил работу на федеральном уровне."Александр Усс может прийти в Совет Федерации после выборов в сентябре, если ни один из действующих сенаторов от региона ранее не сложит полномочия", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что досрочно лишить полномочий члена Совета Федерации нельзя, это может быть лишь добровольное решение.Сейчас Красноярский край в Совфеде представляют глава конституционного комитета Андрей Клишас (от исполнительной власти) и Валерий Семенов (от заксобрания края).Источник отметил, что после выборов в сентябре избранный губернатор региона может направить в Совет Федерации сенатора от исполнительной власти. Если же Усс будет делегирован в верхнюю палату парламента от законодательного собрания, сначала он должен получить мандат депутата.
https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html
https://ria.ru/20230420/uss-1866717308.html
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политика, совет федерации рф, красноярский край, александр усс, россия, михаил котюков
Политика, Совет Федерации РФ, Красноярский край, Александр Усс, Россия, Михаил Котюков
Источник: Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов

Усс может прийти в СФ после сентябрьских выборов, если никто из сенаторов ранее не уйдет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Усс
Александр Усс - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Усс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов в регионе, если ни один из действующих сенаторов от региона ранее не сложит полномочия, сказал РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Усс может продолжить работу в Совфеде. Замминистра финансов РФ Михаил Котюков накануне был назначен врио губернатора Красноярского края вместо Усса, которому президент РФ Владимир Путин предложил работу на федеральном уровне.
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"Александр Усс может прийти в Совет Федерации после выборов в сентябре, если ни один из действующих сенаторов от региона ранее не сложит полномочия", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что досрочно лишить полномочий члена Совета Федерации нельзя, это может быть лишь добровольное решение.
Сейчас Красноярский край в Совфеде представляют глава конституционного комитета Андрей Клишас (от исполнительной власти) и Валерий Семенов (от заксобрания края).
Источник отметил, что после выборов в сентябре избранный губернатор региона может направить в Совет Федерации сенатора от исполнительной власти. Если же Усс будет делегирован в верхнюю палату парламента от законодательного собрания, сначала он должен получить мандат депутата.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Биография Александра Усса
20 апреля, 18:25
 
ПолитикаСовет Федерации РФКрасноярский крайАлександр УссРоссияМихаил Котюков
 
 
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